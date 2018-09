Liestal - Die Sunstar Hotelgruppe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30. April 2018) sowohl von verbesserten Wechselkursbedingungen als auch einem schneereichen Winter mit einer deutlichen Zunahme von Logiernächten und Umsatz profitiert. Zusammen mit der kontinuierlichen Kostendisziplin konnte so erstmals seit dem Geschäftsjahr 2011/2012 wieder ein operativer Gewinn in Höhe von CHF 0.3 Mio. erwirtschaftet werden.

Mit insgesamt 291?100 Logiernächten konnte der Vorjahreswert - trotz Verkauf des Davoser 3-Sterne Familienhotels - um 3.8% übertroffen werden. Während die Übernachtungen aus dem heimischen Quellmarkt leicht stagnierten (- 1.1%), wurden aus Deutschland (+13%) und Asien (+51%) deutliche Zuwächse realisiert. Die Bettenauslastung erhöhte sich von 54% auf 61%.

Der Gesamtumsatz knackt die 50 Millionen Marke

Mit CHF 50.6 Mio. resultierte der höchste Umsatz in der Sunstar Geschichte. Zeitgleich zeigen die in den letzten Jahren eingeführten ...

