(shareribs.com) London 05.09.2018 - Die Ölpreise verzeichnen am Mittwoch spürbare Kursverluste. Die unmittelbaren Sorgen über Produktionsausfälle im Golf von Mexiko sind zurückgegangen. An der übergeordneten Lage des Marktes ändert dies aber wenig. Noch am Dienstag sind nach Angaben von Ölproduzente etliche Ölförderanlagen auf den Durchzug des Tropensturms Gordon im Golf von Mexiko vorbereitet worden. ...

