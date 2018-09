Immer häufiger wird künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft angewandt. Ein Wachstumsfaktor, prognostizieren Experten.

Künstliche Intelligenz (KI) kann einer Studie zufolge das Wirtschaftswachstum in Deutschland um 1,3 Prozentpunkte erhöhen. Als Hauptprofiteure des Einsatzes der neuen Technologie werden in der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der Unternehmensberatungsgesellschaft McKinsey Schweden mit einem zusätzlichen Wachstum von 1,7 Prozentpunkten und die USA ...

