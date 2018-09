Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch erneut nach unten gegangen. Auch wenn es keine neuen Nachrichten vom Handelsstreit gab, belastet er übergeordnet. Dies war auch an den Währungen und Börsen der Schwellenmärkte abzulesen, die unverändert unter Druck standen. Die Anleger zogen auch hier die Reißleine, um sich vor weiteren Kursverlusten zu schützen - potenzielle Käufer warteten dagegen auf ein niedrigeres Einstiegsniveau. Am Ende summierte sich das Minus im DAX auf 1,4 Prozent, der Index schloss mit 12.040 Punkten nahe dem Tagestief.

Bayer-Ausblick überzeugt nicht

Mit dem Zwischenbericht für das zweite Quartal konnte Bayer an der Börse nicht überzeugen. Bei Ergebnis und Ergebnisausblick waren die Analysten im Vorfeld optimistischer, enttäuschte Aktionäre schickten den Wert 1,7 Prozent nach unten. Zudem belasteten nach Aussage der Analysten der NordLB die Rechtsrisiken, die sich der Konzern mit der 63 Milliarden Dollar teuren Monsanto-Übernahme eingehandelt hatte.

Nach einer Gewinnwarnung des Systemgastronomen Vapiano gab der Kurs der Aktie 18,1 Prozent nach. Die Analysten von Berenberg hatten mit einer Abstufung der Aktie auf "Halten" von zuvor "Kaufen" reagiert und das Kursziel auf 17,50 Euro nach 29 Euro zusammengestrichen. Sie machten vor allem im Geschäft in Schweden den entscheidenden Schwachpunkt aus. Aber auch der heiße Sommer in Europa sei für die Geschäftsentwicklung allgemein nicht förderlich gewesen, hieß es.

Weitreichende Änderungen in der DAX-Indexfamilie erwartet

Ob die am Abend anstehenden Änderungen bei den Zusammensetzungen von DAX, MDAX, TecDAX und SDAX für Kursbewegungen bei Einzelaktien sorgen würden, blieb abzuwarten. Umgesetzt werden sie erst am Abend des 21. September. Im DAX dürfte die Commerzbank ihren Platz an Wirecard verlieren. MDAX und SDAX werden vergrößert, weil Technologieaktien nun doppelt gelistet werden können. So werden SAP, Deutsche Telekom und Infineon zukünftig wohl als neue Schwergewichte auch im TecDAX enthalten sein.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 112,5 (Vortag: 86,8) Millionen Aktien im Wert von rund 4,11 (Vortag: 3,12) Milliarden Euro. Es gab vier Kursgewinner und 26 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.040,46 -1,39% -6,79% DAX-Future 12.046,50 -1,29% -7,47% XDAX 12.049,40 -1,43% -6,31% MDAX 26.252,84 -1,12% +0,20% TecDAX 2.912,40 -2,48% +15,16% SDAX 12.228,58 -0,79% +2,87% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,55% -35 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2018 11:55 ET (15:55 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.