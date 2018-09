Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Kräftige Abgaben im Technologiesektor drücken am Mittwoch die Wall Street leicht ins Minus. Der Nasdaq-Composite ist wieder unter die Marke von 8.000 Punkten gefallen. Auslöser ist nach Angaben aus dem Handel die Anhörung von Facebook-COO Sheryl Sandberg und Twitter-CEO Jack Dorsey vor dem Geheimdienstausschuss des Senats. Am Markt geht die Sorge um, dass die Technologie-Unternehmen strengere Regulierungen verkraften müssen. Solche Sorgen hatten im Jahresverlauf bereits schon einmal zu Verkäufen geführt - danach war es allerdings zu einer Kurserholung gekommen.

Dazu kommt die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada um ein neues Nafta-Abkommen. Dabei ist die drängende Frage, ob es zu einem "Deal" kommen wird. US-Präsident Donald Trump hatte klargemacht, dass er sich die nordamerikanische Freihandelszone Nafta auch ohne den nördlichen Nachbarn vorstellen kann. Offenbar hakt es bei den Verhandlungen unter anderem am Mechanismus zur Schlichtung von Streitfällen. Kanada pocht auf die Beibehaltung der bisherigen Regelung. Die USA hatten bei bilateralen Verhandlungen mit Mexiko jüngst einen Durchbruch erzielt.

Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) knapp 10 Punkte auf 25.943. Für den S&P-500 geht es um 0,4 Prozent nach unten. Der Nasdaq-Composite verliert 1,2 Prozent.

Technologiewerte unter Abgabedruck

Unter den Einzelwerten im Technologie-Sektor stehen unter anderem Twitter und Facebook im Fokus, die sich mit Abschlägen von 5,4 bzw. 1,7 Prozent zeigen. Für den Sektor geht es um 0,8 Prozent nach unten - es könnte das größte Tagesminus seit Juli werden. Aber auch andere Aktien des Sektors stehen unter Abgabedruck. So verlieren Netflix 5,0 Prozent, Microsoft geben um 2,9 Prozent nach, Alphabet reduzieren sich um 2,6 Prozent und Apple verzeichnen einen Abschlag von 0,8 Prozent.

Analysten tun sich mit einer genauen Erklärung der deutlichen Abschläge im Technologiesektor schwer. "Ich sehe keinen eindeutigen Katalysator für die Abwärtsbewegung und es gibt auch keine entsprechenden News", sagt Analyst Douglas DePietro von Evercore ISI. "Es könnte sich um eine klassische Sektorrotation handeln", ergänzt der Teilnehmer. Der Sektor habe sich zudem zuletzt sehr stark entwickelt und es könnte nun auch zu Gewinnmitnahmen kommen. Auch sei der September ein eher schwieriger Börsenmonat, der diese Tendenz noch verstärken könnte.

Handelsbilanz fast ohne Trump-Effekt

Eine Einigung der Nafta-Staaten ließe zudem die Hoffnung steigen, dass der Handelskonflikt keine globalen Ausmaße annimmt, sondern sich möglicherweise auf China und die USA begrenzen lasse, so Marktteilnehmer. Bislang zeigt die Handelspolitik von Trump bei der US-Handelsbilanz kaum Erfolge. Das Defizit ist im Juli deutlich gestiegen, allerdings nicht ganz so dramatisch wie befürchtet. Dennoch erreichte der Fehlbetrag der USA mit China und der EU Rekordniveau.

Am Devisenmarkt legt das britische Pfund gegenüber Dollar und Euro eine Berg- und Talfahrt hin. Zunächst ging es mit einem Bericht steil nach oben, dem zufolge Großbritannien und Deutschland offenbar auf wichtige Brexit-Forderungen verzichteten und auch ein weniger detailliertes Abkommen zwischen EU und Großbritannien akzeptieren könnten. Allerdings hieß es wenig später, an den Standpunkten habe sich nichts geändert. Auch der Euro zog zwischenzeitlich bis auf 1,1640 Dollar an und notiert aktuell wieder bei 1,1616 Dollar. Im Tagestief hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,1542 Dollar gelegen.

Der Goldpreis profitiert etwas von der Verunsicherung am Finanzmarkt wegen der Handelsgespräche und der Dollar-Schwäche, die Feinunze verteuert sich um 0,4 Prozent auf 1.196 Dollar und nähert sich damit wieder der wichtigen Marke von 1.200 Dollar. Auch die Währungskrise bei einigen Schwellenländern komme dem Edelmetall zu Gute, heißt es.

Am Ölmarkt geben die Notierungen weiter nach. Der Tropensturm Gordon, der über den Golf von Mexiko zieht, wird sich wohl nicht zu einem für die Erdölindustrie gefährlichen Wirbelsturm auswachsen. Diese Sorge hatte am Vortag zwischenzeitlich die Preise befeuert. Die Unwetterfront schwächt sich aber bereits wieder ab und trifft wohl auch nicht die seegestützten Förderanlagen vor der US-Küste. Im Blick stehen auch die wöchentlichen US-Öllagerdaten, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI fällt um 1,4 Prozent auf 68,88 Dollar. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligt sich um 1,1 Prozent auf 77,31 Dollar.

Wenig Bewegung gibt es am Rentenmarkt, auch wenn die Verunsicherung über die Nafta-Verhandlungen den US-Anleihen übergeordnet in die Karten spielt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verliert 0,5 Basispunkte auf 2,89 Prozent.

Workday-Aktie unter Druck

Nach Geschäftszahlen unter Marktschätzung sinkt der Kurs von Workday, einem Anbieter von Software für das Finanz- und Personalwesen, um 7,9 Prozent.

RH, ehemals bekannt unter dem Namen Restoration Hardware, verbilligen sich um 10,4 Prozent. Der Einzelhändler hat für das zweite Quartal Zahlen vorgelegt, die Licht und Schatten beinhalten, und den Ausblick erhöht. Die Aktie hat jedoch seit Jahresbeginn schon 76 Prozent gewonnen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.942,98 -0,04 -9,50 4,95 S&P-500 2.884,48 -0,42 -12,24 7,89 Nasdaq-Comp. 7.992,91 -1,22 -98,34 15,78 Nasdaq-100 7.522,42 -1,31 -99,90 17,60 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,65 -0,4 2,65 144,7 5 Jahre 2,76 -0,9 2,77 83,9 7 Jahre 2,84 -0,6 2,85 59,4 10 Jahre 2,89 -0,5 2,90 44,8 30 Jahre 3,07 0,4 3,06 -0,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:51 Di, 18:17 % YTD EUR/USD 1,1616 +0,25% 1,1571 1,1567 -3,3% EUR/JPY 129,52 +0,29% 128,97 128,91 -4,3% EUR/CHF 1,1285 -0,04% 1,1271 1,1286 -3,6% EUR/GBP 0,9011 -0,04% 0,9011 0,9016 +1,4% USD/JPY 111,50 +0,05% 111,44 111,46 -1,0% GBP/USD 1,2892 +0,29% 1,2842 1,2830 -4,6% Bitcoin BTC/USD 7.008,97 -4,9% 7.369,50 7.373,66 -48,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,88 69,87 -1,4% -0,99 +17,3% Brent/ICE 77,31 77,42 -1,1% -0,86 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.196,20 1.191,35 +0,4% +4,85 -8,2% Silber (Spot) 14,19 14,13 +0,4% +0,06 -16,2% Platin (Spot) 783,80 778,50 +0,7% +5,30 -15,7% Kupfer-Future 2,60 2,59 +0,4% +0,01 -22,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2018 12:06 ET (16:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.