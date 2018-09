BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Meldungen zurückgewiesen, wonach sie in den Brexit-Verhandlungen zu eigenen Zugeständnissen an Großbritannien bereit sei. "Die Haltung der Bundesregierung zum Brexit ist unverändert", erklärte ein Regierungssprecher am Mittwoch auf Anfrage. Die Bundesregierung habe volles Vertrauen in die Verhandlungsführung von Michel Barnier.

Der Sprecher verwies in diesem Zusammenhang auf eine Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstagabend in Frankfurt bei einer Veranstaltung der Deutsche Börse AG. Die CDU-Vorsitzende hatte dort unter anderem darauf verwiesen, dass derzeit über die "spezifischen Vorschläge" Großbritanniens gesprochen werde.

Die Brexit-Verhandlungen laufen seit Juni 2017 auf Basis der Leitlinien des Europäischen Rates. Eine Gesamteinigung über das Austrittsabkommen und die politische Erklärung zum Rahmen für die zukünftigen Beziehungen soll in diesem Herbst erfolgen, damit anschließend das Europäische Parlament befasst werden kann. Eine wichtige offene Frage in den Austrittsverhandlungen ist die Grenze zwischen Irland und Nordirland.

Geplant ist bislang, die Verhandlungen über den Austrittsvertrag und die Erklärung zu den künftigen Beziehungen beim EU-Gipfel im Oktober abzuschließen. Barnier deutete in Berlin allerdings auch schon an, dass es einen Sondergipfel im November geben könnte.

Für November ist derzeit kein Gipfel geplant, ein reguläres Treffen steht erst wieder für Dezember im Sitzungskalender. Eine abschließende Befassung des Rates im Dezember käme allerdings viel zu spät, denn der Brexit ist für den 29. März terminiert und bis dahin muss der Austrittsvertrag noch von allen nationalen Parlamenten beraten und ratifiziert werden.

September 05, 2018 12:07 ET (16:07 GMT)

