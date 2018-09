China will die führende Macht bei Künstlicher Intelligenz werden. Dazu schafft es nun in einer der ärmsten Provinzen einen enormen Datenspeicher, der nicht nur der Wirtschaft dient.

Das erste Zeichen war die Autobahn. Vierspurig. Fast bis zu ihrer Haustür. Xu Zhuming steht in pinkfarbenen Flipflops unter dem Vordach ihres Hauses. Sie rührt in einer Waschschüssel mit Kartoffeln, während sie von der Autobahn erzählt. Und von all dem, was sie womöglich bringen wird. Die 49-Jährige lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf in der südwestlichen Provinz Guizhou. Jobs gibt es hier kaum. Zwei von Xus Kindern mussten für die Arbeit bereits fortziehen.

Auch Xu Zhuming kann nicht bleiben. Wo heute das ärmliche Haus ihrer Familie steht, sollen bald die Server des amerikanischen Technologiekonzerns Apple brummen. Sollen speichern und analysieren, was auf Millionen iPhones im Reich der Mitte anfällt: Fotos und Chats, die Quittung für ein paar neue Turnschuhe, den Pulsschlag, regelmäßig eingeschlagene Routen. Ein enormer Datenschatz.

Kaum ein Land legt sich derart ins Zeug wie China, um Daten, diesen begehrten Rohstoff des 21. Jahrhunderts, zu veredeln. Peking hat die industrielle Revolution verpasst, nun will es im digitalen Geschäft ganz vorne sein. Genauer gesagt: bei der künstlichen Intelligenz (KI). Und auch diese Zukunftstechnologie ist datengetrieben. Je mehr Daten man zur Verfügung hat, um eine KI zu trainieren, auch je vielfältiger diese sind, desto besser und desto breiter lässt sich diese Technologie später einsetzen. Das könnte Chinas Macht und Wohlstand weiter mehren. Und Guizhou soll zum Zentrum des zukünftigen Datenimperiums werden.

Orchestriert wird der Plan von Männern wie Wang Qiang, Vizedirektor der neu gegründeten Big-Data-Behörde der Provinz. Sein Büro befindet sich in einem grauen Plattenbau in der Provinzhauptstadt Guiyang. Die Fenster sind vergittert. An einigen Balkonen hängt Wäsche zum Trocknen. Nur ein kleines Schild am Eingangstor verrät, dass hier an der Zukunft gearbeitet wird. In dem Besprechungsraum hängt der Eid der Kommunistischen Partei, darüber eine chinesische Flagge. Wang, kurzärmliges, schwarz-weiß gestreiftes Hemd und Brille, hat in der einen Hand seine Flasche mit Tee, in der anderen tippt er auf dem Handy. Er nimmt eine Liste hervor. Zuversichtlich blickt er auf das eng bedruckte Papier. Darauf finden sich die Namen von Herstellern, die bereits an Rechenzentren in der Region bauen. Keiner von Chinas Techgiganten fehlt - und auch manch ein westliches Unternehmen steht darauf.

Gut 40 Kilometer südlich von Wangs Büro, im Industriegebiet Gui'an New District, hat der chinesische Technologiekonzern Tencent fünf Röhren in einen Berg getrieben. 30 000 Quadratmeter soll die unterirdische Anlage groß sein, in die später das Rechenzentrum einzieht. Geschützt selbst vor möglichen Luftangriffen, wie die Firma wirbt. Hier lagert der Konzern bald die Daten von knapp einer Milliarde Nutzern seiner Messenger-App WeChat. Und nur wenige Hundert Meter entfernt, hat das chinesische Unternehmen Huawei mit dem Bau eines eigenen Serverraums im Berg begonnen. Die Firma, die auch in Deutschland aktiv ist, will dort in Zukunft Daten aus 170 Ländern speichern. Ebenso wie Microsoft und Apple, die großen Telekommunikationsanbieter China Mobile, China Unicom und China Telecom.

Der Zulieferer Foxconn, bislang vor allem für das Zusammenschrauben zahlreicher Gadgets wie des iPhones bekannt, plant nach Shenzhen und Tianjin eine dritte Serverfabrik in dieser Region anzusiedeln. So will er die stark steigende Nachfrage in China bedienen.

Nationale Datenschatzkammer

Die Gegenwart in Guizhou ist weit weniger schillernd als die Zukunft: Mehr als ein Viertel der 40 Millionen Einwohner der Provinz leben unter der offiziellen Armutsgrenze, die bei 300 Euro Jahreseinkommen liegt. Nur knapp die Hälfte der Menschen hat Zugang zum Internet. Bekannt ist die Region vor allem für ihre Reisfelder, Wasserbüffel und den Maotai. Schnaps, mit dem die Chinesen Vertragsabschlüsse begießen. Dass Geschäfte in Guizhou selbst abgeschlossen werden, das war bisher die Ausnahme.

Auch deshalb errichtet China hier seine nationale Datenschatzkammer: Die Kluft zwischen Arm und Reich im Land wächst. Und die Regierung fürchtet sich vor der Wut der Abgehängten. Xi Jinping hat der Armut deshalb den Kampf angesagt - und die Provinz Guizhou 2014 offiziell ...

