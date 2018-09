Zürich (ots) -



Nach dem erfolgreichen Aufbau der international ausgezeichneten

P2P Carsharing Plattform sharoo hat sich CEO Carmen Spielmann (31)

entschieden, von der operativen Unternehmensführung zurückzutreten

und sich neuen Herausforderungen zu stellen.



Sechs Jahre nach der Übernahme der Leitung des Geschäftsfeldes

sharoo (damals innerhalb des Migros-Unternehmens m-way AG) hat Carmen

Spielmann entschieden, sich aus der operativen Firmenführung

zurückzuziehen: "Der Aufbau und die Gründerjahre von sharoo waren

eine sehr bereichernde Erfahrung für mich. Ich habe sharoo seit der

Gründung geleitet und die bisherigen Erfolge erfüllen mich mit

Stolz.", so Spielmann. "Die Zeit ist jetzt für mich reif, das nächste

Kapitel aufzuschlagen und mich neuen Herausforderungen im Bereich der

Digitalisierung zu widmen."



Nach erfolgreicher Produktentwicklung, dem Aufbau der Marke sharoo

wie auch dem Aufbau einer vollständigen Firmenstruktur konnte sich

sharoo in den letzten Jahren als fester Bestandteil der Schweizer

Mobilitätslandschaft positionieren. Das Unternehmen wurde unter der

Führung von Carmen Spielmann international ausgezeichnet, konnte über

100'000 Buchungen verzeichnen und feiert bereits in wenigen Wochen

die Registrierung des 100'000 Kunden. Neben Privatpersonen zählen

heute auch Unternehmen, moderne Immobilienprojekte und Autovermieter

zum Kundenportfolio der sharoo AG.



Das junge Unternehmen ist heute in der Carsharing-Branche

etabliert und soll weiterwachsen, seine Dienstleistungen

weiterentwickeln und die Mobilitäts-Strategie gemeinsam mit dem

Hauptaktionär AMAG weiterverfolgen. Der Verwaltungsrat von sharoo

bedauert den Rücktritt von Carmen Spielmann sehr und dankt ihr für

den grossen Einsatz und die erfolgreiche Aufbauarbeit.



Carmen Spielmann wird die operative Führung im November abgeben

und den Verwaltungsrat in den Bereichen Strategie und Expansion noch

bis Ende Februar 2019 beratend unterstützen. Verwaltungsratspräsident

Philipp Wetzel: "Ich bin dankbar, dass wir noch einige Zeit auf die

Expertise von Carmen zählen dürfen; wir sprechen auch über mögliche

Rollen im Kontext einer weiteren Zusammenarbeit. Ich wünsche ihr für

ihre neuen Projekte jedenfalls viel Erfolg."



Sobald die Organisation neu definiert ist, wird wieder informiert.



Über sharoo:



sharoo ist ein innovatives Mobilitätsmodell der Sharing Economy -

Made in Switzerland. Das junge Start-up-Unternehmen definiert

modernes Carsharing neu und nutzt vorhandene Ressourcen durch eine

unkomplizierte, technisch ausgefeilte Vernetzung. Durchschnittlich

stehen Autos 23 von 24 Stunden nutzlos herum. Die Plattform

ermöglicht Privatpersonen und Firmen, ihre Autos ausserhalb der

eigenen Nutzungszeiten an Dritte zu vermieten - sicher, unkompliziert

und ohne Schlüsselübergabe. Vom Mini bis zum Porsche, vom Cabrio bis

zum Transporter. Als Vermieter optimiert man so die Auslastung seines

Autos und senkt die Fixkosten. Als Mieter profitiert man von

günstiger, intelligenter und jederzeit abrufbereiter Mobilität.

Während der Mietdauer ist das Auto durch die Mobiliar Versicherungen

gegen Schäden abgesichert. Der gesamte Mietvorgang läuft über das

Smartphone und die von sharoo entwickelte, im Fahrzeug installierte

«sharoo Box». Jedes sharoo Auto kann über das Smartphone gesucht,

gebucht, geöffnet und wieder geschlossen werden. Abgerechnet wird via

Kreditkarte. Getragen wird sharoo von den Aktionären AMAG, Mobiliar,

Migros und Mobility. Seit der Gründung im Jahr 2013 haben sich bei

sharoo über 90'000 User registriert und es wurden über 100'000

Buchungen vorgenommen.



Weitere Infos finden sich unter www.sharoo.com.



