MEDIENMITTEILUNG

Panalpina erweitert die Konzernleitung

Panalpina gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Konzernleitung (Executive Board) erweitern wird, um seine drei Kernprodukte Luftfracht, Seefracht und Logistik zu integrieren.

"Unser Unternehmen hat ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre und einen klar definierten Plan, um diese zu erreichen. Unsere drei Produkte - Luftfracht, Seefracht sowie Logistik und Fertigung - sind kritisch, um Panalpinas Wachstum zu beschleunigen und deshalb müssen sie direkt in den Entscheidungsprozess auf höchster Führungsebene eingebunden werden", sagt Panalpinas CEO Stefan Karlen.

Panalpina bestätigte auch zwei der neuen Rollen im Executive Board für die Luft- und Seefracht. Zur Logistik wird sich das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt äussern.

Der Schweizer Lucas Kuehner (46), seit 18 Jahren bei Panalpina, wird per 1. Januar 2019 zum Executive Vice President Air Freight befördert. Er stiess 2000 zu Panalpina und übernahm seither verschiedene Führungsrollen in der Schweiz und in den USA. Seit 2012 ist Kuehner Global Head of Air Freight und Mitglied des Executive Committee von Panalpina.

Peder Winther (55), dänischer Staatsangehöriger, wird per 1. Februar 2019 neu zu Panalpina stossen als Executive Vice President Ocean Freight. Er bringt fast 30 Jahre internationale Erfahrung in der Speditions- und Transportindustrie mich sich. Winther war zuletzt President and Regional Manager Western Europe bei Kuehne + Nagel. Daryl Ridgway wird bis Anfang 2019 Global Head of Ocean Freight bleiben. Seine künftige Rolle wird Panalpina später bekanntgeben.

"Wir haben in der Kontraktlogistik den Turnaround geschafft und die Logistics Manufacturing Services (LMS) als innovatives, branchenführendes Angebot und wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Panalpina etabliert. Nun konzentrieren wir uns auf Wachstum, sodass wir die Logistik und Fertigung langfristig als starkes drittes Produkt fest verankern können. Wir sind aktuell daran, diesbezüglich die Wachstumsstrategie weiterzuentwicklen und die Positionierung zu verfeinern", erklärt Karlen.

