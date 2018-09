Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.37 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.315,62 -1,30% -5,38% Stoxx50 2.991,32 -1,13% -5,87% DAX 12.040,46 -1,39% -6,79% FTSE 7.382,88 -1,01% -2,82% CAC 5.260,22 -1,54% -0,99% DJIA 25.995,87 +0,17% +5,16% S&P-500 2.890,54 -0,21% +8,11% Nasdaq-Comp. 8.021,63 -0,86% +16,20% Nasdaq-100 7.554,25 -0,89% +18,10% Nikkei-225 22.580,83 -0,51% -0,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,49% -41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,04 69,87 -1,2% -0,83 +17,6% Brent/ICE 77,38 77,42 -1,0% -0,79 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.196,85 1.191,35 +0,5% +5,50 -8,1% Silber (Spot) 14,20 14,13 +0,5% +0,07 -16,1% Platin (Spot) 784,35 778,50 +0,8% +5,85 -15,6% Kupfer-Future 2,60 2,59 +0,5% +0,01 -22,2%

Der Goldpreis profitiert etwas von der Verunsicherung am Finanzmarkt wegen der Handelsgespräche und der Dollar-Schwäche, die Feinunze verteuert sich um 0,4 Prozent auf 1.196 Dollar und nähert sich damit wieder der wichtigen Marke von 1.200 Dollar. Auch die Währungskrise bei einigen Schwellenländern komme dem Edelmetall zu Gute, heißt es.

Am Ölmarkt geben die Notierungen weiter nach. Der Tropensturm Gordon, der über den Golf von Mexiko zieht, wird sich wohl nicht zu einem für die Erdölindustrie gefährlichen Wirbelsturm auswachsen. Diese Sorge hatte am Vortag zwischenzeitlich die Preise befeuert. Die Unwetterfront schwächt sich aber bereits wieder ab und trifft wohl auch nicht die seegestützten Förderanlagen vor der US-Küste. WTI fällt um 1,4 Prozent auf 68,88 Dollar. Brent verbilligt sich um 1,1 Prozent auf 77,31 Dollar.

FINANZMARKT USA

Kräftige Abgaben im Technologiesektor bremst die Wall Street. Der Nasdaq-Composite ist temporär unter die Marke von 8.000 Punkten gefallen. Auslöser ist nach Angaben aus dem Handel die Anhörung von Facebook und Twitter vor dem Geheimdienstausschuss des Senats. Am Markt geht die Sorge um, dass die Technologie-Unternehmen strengere Regulierungen verkraften müssen. Dazu kommt die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada. US-Präsident Trump hatte klargemacht, dass er sich die Nafta auch ohne den nördlichen Nachbarn vorstellen könne. Unter den Einzelwerten im Technologie-Sektor stehen unter anderem Twitter und Facebook im Fokus, die sich mit Abschlägen von 5,4 bzw. 1,7 Prozent zeigen. Für den Sektor geht es um 0,8 Prozent nach unten. So verlieren Netflix 5,0 Prozent, Microsoft geben um 2,9 Prozent nach, Alphabet reduzieren sich um 2,6 Prozent und Apple verzeichnen einen Abschlag von 0,8 Prozent. Analysten tun sich mit einer Erklärung der deutlichen Abschläge im Technologiesektor schwer. Nach Geschäftszahlen unter Marktschätzung sinkt der Kurs von Workday um 7,9 Prozent. RH verbilligen sich um 10,4 Prozent. Der Einzelhändler hat für das zweite Quartal Zahlen vorgelegt, die Licht und Schatten beinhalten, und den Ausblick erhöht. Die Aktie hat jedoch seit Jahresbeginn schon 76 Prozent gewonnen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Anleger bewerteten die Risiken für die Aktienmärkte höher und fuhren ihre Bestände weiter nach unten. Die Gründe waren die gleichen wie am Vortag. Es ging um den im Hintergrund weiterhin schwelenden Handelsstreit sowie die sich verselbständigende Krise in den Schwellenländern. Die Erholung am italienischen Anleihenmarkt setzte sich weiter fort. Die Anleihen profitierten bereits seit Dienstag von Medienberichten, laut denen die in Rom mitregierende Lega die EU-Defizitregeln respektieren will. Mit der anhaltenden Entspannung am italienischen Anleihemarkt setzten Italiens Bankenaktien die Erholung fort. Unicredit stiegen um 1,8 Prozent und Intesa Sanpaolo um 2,1 Prozent. Ubi Banca gewannen 6,3 und Mediobanca 3,2 Prozent. Der Sektor der europäischen Banken legte gegen den Trend um 0,4 Prozent zu. Bayer legte wegen der Monsanto-Übernahme verspätet Geschäftszahlen vor. Mit dem Zwischenbericht konnte Bayer an der Börse nicht überzeugen. Der Wert verlor 1,7 Prozent. Zudem belasteten nach Aussage der NordLB-Analysten die Rechtsrisiken, die sich der Konzern mit Monsanto-Übernahme eingehandelt hatte. Für William Hill ging es um 4,8 Prozent nach oben, nachdem der britische Buchmacher eine Partnerschaft mit Eldorado Resorts bekannt gegen hatte. Klar auf der Verliererstraße bewegten sich die Technologiewerte, deren Sektorindex um 3 Prozent nachgab. Während Infineon im DAX 2,8 Prozent einbüßten, verloren STMicro 4,4. Im Handel wurde auf die Schwäche der Nasdaq verwiesen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:51 Di, 18:17 % YTD EUR/USD 1,1625 +0,33% 1,1571 1,1567 -3,2% EUR/JPY 129,63 +0,38% 128,97 128,91 -4,2% EUR/CHF 1,1296 +0,05% 1,1271 1,1286 -3,5% EUR/GBP 0,9002 -0,13% 0,9011 0,9016 +1,3% USD/JPY 111,52 +0,06% 111,44 111,46 -1,0% GBP/USD 1,2912 +0,44% 1,2842 1,2830 -4,4% Bitcoin BTC/USD 7.010,76 -4,9% 7.369,50 7.373,66 -48,7%

Am Devisenmarkt legt das britische Pfund gegenüber Dollar und Euro eine Berg- und Talfahrt hin. Zunächst ging es mit einem Bericht steil nach oben, dem zufolge Großbritannien und Deutschland offenbar auf wichtige Brexit-Forderungen verzichteten und auch ein weniger detailliertes Abkommen zwischen EU und Großbritannien akzeptieren könnten. Allerdings hieß es wenig später, an den Standpunkten habe sich nichts geändert. Auch der Euro zog zwischenzeitlich bis auf 1,1640 Dollar an und notiert aktuell wieder bei 1,1616 Dollar. Im Tagestief hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,1542 Dollar gelegen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Negative Vorgaben aus den USA und Europa haben die Stimmung an den Börsen gedämpft. Der Handelsstreit zwischen den USA und anderen Ländern lastet ebenso weiter auf den Kursen wie die Ungewissheit um die krisenhaften Entwicklungen in einigen Schwellenländern. In Tokio wurde der Verkaufsdruck etwas gedämpft durch den im Vergleich zum Wochenbeginn wieder etwas schwächeren Yen. Unter Druck standen vor allem Aktien von Reedereien, Fluggesellschaften und Immobilienunternehmen. All Nippon Airways und Japan Airlines gaben 1,8 und 0,5 Prozent ab. Beide Gesellschaften mussten wegen des Typhoons Jedi hunderte Flüge absagen. Befürchtungen, dass der Tourismus beeinträchtigt werden könnte, drückten auch die Kurse der Kosmetikhersteller Kose und Shiseido um 6,7 und 4,2 Prozent. Doch obwohl Jedi beträchtliche Schäden angerichtet hat, belastete er den breiten Markt kaum. Deutlich stärker ging es an den chinesischen Börsen nach unten, nachdem der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor deutlich gesunken war. In Hongkong belastete der Einkaufsmanagerindex für den Privatsektor der Sonderwirtschaftszone, der abermals unter der Expansionsschwelle geblieben war. Daneben belasteten auch Kursverluste des Schwergewichts Tencent von rund 4 Prozent den Index stärker. China Unicom verbilligten sich um 2,7 Prozent und China Telecom um 1,8 Prozent. Die Kurse der beiden Mobilfunkanbieter hatten mit Spekulationen auf einen Zusammenschluss zuvor zugelegt. Trotz guter heimischer Wirtschaftsdaten verlor die Börse in Sydney. Der schwergewichtete Rohstoffsektor verlor 2 Prozent, belastet vom jüngsten Rückgang der Rohstoffpreise. Die heftigsten Verluste der Region verzeichnete die indonesische Börse. Als Schwellenland wird Indonesien von den Problemen der Türkei und Argentiniens in Sippenhaft genommen. Die indonesische Rupiah fiel zum Dollar in dieser Woche auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Bahn übernimmt Mehrheit an Fahrdienst

Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben die Mehrheit am Fahrdienst Clever Shuttle übernommen. "Wir sind vom Wachstumspotenzial des noch jungen Unternehmens überzeugt und wollen die Erfolgsgeschichte nun gemeinsam weiter fortschreiben", erklärte der Vorstand für Personenverkehr, Berthold Huber, am Mittwoch in Berlin. Die drei Gründer von Clever Shuttle behalten demnach ihre Unternehmensanteile und die Geschäftsführung. Weitere Details des Deals wurden nicht mitgeteilt.

Frankfurt muss Diesel-Fahrverbot einführen

Frankfurt am Main muss ab dem kommenden Jahr ein Diesel-Fahrverbot erlassen. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschied am Mittwoch, dass bis spätestens Februar 2019 ein überarbeiteter Luftreinhalteplan für die Bankenstadt in Kraft treten muss. Teil dieses Planes müssen Fahrverbote für Selbstzünder mit der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter sein, wie eine Gerichtssprecherin erklärte.

BGH prüft Ansprüche eines Autokäufers bei fehlerhaften Warnmeldungen

Der Bundesgerichtshof (BGH) muss klären, ob ein Autokäufer wegen fehlerhafter Warnmeldungen Anspruch auf einen Neuwagen haben kann. Das Gericht befasste sich am Mittwoch mit dem Fall eines BMW-Kunden, in dessen Auto im Display wiederholt Hinweise auf die Gefahr einer überhitzten Kupplung auftauchten. Er verlangte deshalb einen neuen mangelfreien Wagen. Der BGH will am 24. Oktober eine Entscheidung verkünden. (Az. VIII ZR 66/17)

GE erhält Auftrag für weitere 60 Lokomotiven von Canadian National

