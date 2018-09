Hamburg (ots) -



- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Als Larry Page und Sergey Brin Ende der 90er in ihrer Garage im kalifornischen Mountain View vor sich hin frickelten, hatten sie einen Traum: Eine Suchmaschine, die alle Informationen der Welt zugänglich macht. Die Idee von Google war geboren. Dass ihr Garagenprojekt tatsächlich einmal so groß werden würde, hatten die beiden Studenten damals nicht gedacht. Schnell gehörte "mal eben was googeln" zum ganz normalen Sprachgebrauch und wurde schon 2004 mit einem Eintrag im Duden sozusagen geadelt. Jetzt feiert Google Geburtstag. 20 Jahre ist das Unternehmen alt. Mehr von Mathias Pillasch.



Sprecher: Wollte man früher Informationen finden, war das mühsam und es dauerte auch recht lang. Dann zog das Internet langsam in den Alltag ein, und kurze Zeit später eine Suchmaschine, die unser Leben revolutionieren sollte.



O-Ton 1 (Lena Heuermann, 14 Sek.): "Durch die ganze Flut an Informationen ist Google für viele einfach der Eingang ins Internet. Und Google entwickelt sich ja auch weiter: Also durch den Google Assistent beispielsweise muss ich jetzt inzwischen nicht mehr tippen, sondern ich kann mit Google reden und bekomme die Informationen in Sekundenschnelle."



Sprecher: Erklärt Lena Heuermann von Google Deutschland, die mit zu den ersten Nutzern gehörte. Kleine Anlaufschwierigkeiten gehörten damals dazu. Denn die wenigsten wussten, wie man mit Google auch tatsächlich eine brauchbare Antwort bekommt.



O-Ton 2 (Lena Heuermann, 22 Sek.): "Anfangs wurden primär Einwort-Suchanfragen gestellt. Das heißt, 'Urlaub' beispielsweise oder 'Mallorca'. Dann waren die Nutzer öfters frustriert, weil dann wahnsinnig viele Suchergebnisse kamen. Irgendwann hat man dann verstanden, dass man auch mehrere Wörter eingeben kann. Das heißt zum Beispiel 'Urlaub, Mallorca, Last Minute, All Inclusive'. So konnte man seine Suche dann schon ein bisschen mehr einschränken."



Sprecher: Inzwischen kann man sich mit der Suchmaschine sogar richtig unterhalten. Und auch generell sind die Suchmöglichkeiten viel breiter aufgestellt: Fotos, Videos und auch Standorte - danach zu suchen ist heute so normal, als wäre es nie anders gewesen. Sorgen um seine Daten muss man sich dabei übrigens nicht machen.



O-Ton 3 (Lena Heuermann, 26 Sek.): "Ganz wichtig dabei zu wissen ist, dass die Daten immer dem Nutzer gehören, dass die Nutzer jederzeit und immer Zugriff auf diese Daten haben. Wir haben ein Tool entwickelt, das heißt 'Mein Google'. Und mithilfe dieses Tools kann ich einsehen, welche Daten über mich erhoben werden von Google, was Google damit macht und kann die natürlich auch verwalten. Das heißt, ich kann sie beispielsweise löschen oder pausieren, sodass der Nutzer jederzeit Zugriff und auch Kontrolle über seine Daten hat."



Sprecher: Am Ende ist Google natürlich noch lange nicht. Gerade in Sachen künstliche Intelligenz können wir uns auf einiges gefasst machen. In viele Wohnzimmer ist sie schon in Form des Google Home Sprachassistenten eingezogen. Die nächste Revolution ist allerdings nur noch eine Frage der Zeit.



O-Ton 4 (Lena Heuermann, 20 Sek.): "Ich glaube, das, was uns am meisten beeindrucken wird in naher Zukunft, ist in der Tat das selbstfahrende Auto. Da sind wir technologisch schon sehr weit. Also wir haben inzwischen Testfahrten in den USA, wo kein Mensch mehr hinterm Lenkrad sitzt, sondern die Technologie übernimmt. Das wird, glaube ich, der nächste große Durchbruch, wo man sagt: Wow, da hat die Technologie wirklich eine Revolution hingelegt."



Abmoderationsvorschlag: 20 Jahre Google - auch wir gratulieren natürlich und feiern mit.



OTS: Google Germany GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54492 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54492.rss2



Pressekontakt: Lena Heuermann Pressesprecherin // Head of Product Communications lheuermann@google.com