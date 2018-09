Der Onlineriese knackt die Billionen-Marke und steigt zum zweitteuersten Unternehmen der Welt auf. Einstiegschancen für Anlieger gibt es aber weiterhin.

Amazon-Gründer Jeff Bezos ist für seine Weitsicht bekannt. "Wenn alle Projekte schon in drei Jahren funktionieren müssen, dann hat man viele Wettbewerber. Aber wenn man bereit ist, einen Zeithorizont von sieben Jahren zu haben, dann tritt man nur gegen einen Bruchteil von Konkurrenten an", sagte er 2011 in einem Interview mit dem US-Magazin "Wired".

Die Strategie hat sich ausgezahlt. Am Dienstag überschritt der Kurs des Technologieriesen zum ersten Mal die Marke von 2050 Dollar pro Aktie. Amazon erreichte damit als zweites Unternehmen nach Apple eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar.

Zuvor hatte die Aktie einen regelrechten Höhenflug an der Börse hingelegt. Der Onlinehändler hat die Billionen-Dollar-Marke damit deutlich schneller geknackt als der iPhone-Hersteller. Seine Marktkapitalisierung stieg in diesem Jahr um 74 Prozent. Bei Apple ging es lediglich um 26 Prozent nach oben.

Amazon hat Analysten zufolge noch weiter Luft nach oben. Von den 47 Analysten, die sich mit Amazon beschäftigen, raten 45 zum Kauf, wie aus Daten des Analysehauses Factset hervorgeht. Analysten von Morgan Stanley erwarten bereits einen Marktwert von 1,2 Billionen Dollar, eine Aktie würde dann 2?500 Dollar kosten. Tuna Amobi vom Analysehaus CFTA sieht ein Kursziel von 2?200 Dollar. "Man darf das disruptive Potenzial von Amazon nicht unterschätzen, sowohl beim internen Wachstum als auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...