Die Canopy Grwoth Aktie kann ihre Stabilität in dieser Woche weiter ausbauen. Genaugenommen notiert der Wert auf Wochenkerzenbasis mit 15,8 % im Plus. In der Spitze wurde bereits ein etwas größeres Plus erreicht. Allerdings testet die Aktie derzeit eine eventuell wichtige Widerstandslinie auf charttechnischer Basis an und ein Rücksetzer wäre in diesem Fall nicht auszuschließen.

Trendkanallinie erreicht

Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, erreichte der Kurs die obere ... (Kai Rademacher)

Den vollständigen Artikel lesen ...