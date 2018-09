Die Schweizer Post Finance soll teilprivatisiert werden. Der Zahlungsverkehrsanbieter leidet besonders unter den Niedrigzinsen.

Die Schweizer Regierung will den mit wegbrechenden Erträgen ringenden größten Zahlungsverkehrsanbieter des Landes teilprivatisieren. Post Finance solle für private Investoren geöffnet werden, teilte die Regierung am Mittwoch nach ihrem turnusmäßigen Treffen mit. Die Mehrheit der Anteile werde aber in jedem Fall in Staatsbesitz bleiben.

Einzelheiten zu den Plänen legte das Gremium nicht vor. Nach Einschätzung von Experten ist ein Börsengang von Post Finance die naheliegendste Lösung. Eine Umsetzung dieser Vorschläge könnte allerdings noch viele Monate oder sogar Jahre in Anspruch nehmen, denn zuerst müssen Ministerien dazu eine Gesetzesvorlage ausarbeiten, die danach vom Parlament behandelt wird.

Im ersten Halbjahr 2018 brach der Gewinn von Post Finance um zwei Drittel ...

