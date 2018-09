Die Deutsche Börse hat Veränderungen in ihren Aktienindizes mit Wirkung zum 24. September 2018 bekannt gegeben. Die Aktien der Wirecard AG werden in den DAX Index aufgenommen und ersetzen dort die Aktien der Commerzbank AG. Diese wechselt in den MDAX Index. Die bestehende Trennung nach den Segmenten Tech und Classic wurde bekanntlich aufgehoben. Unternehmen in DAX, die den Technologie-Sektoren zugeordnet sind, können nun auch in TecDAX aufgenommen werden. Werte aus TecDAX können gleichzeitig auch in MDAX und SDAX notieren. Außerdem wurde MDAX auf 60 Werte und SDAX auf 70 Werte vergrößert. TecDAX besteht weiterhin aus 30 Konstituenten. So notiert beispielsweise nun die heimische S&T im SDax oder Evotec im MDAX.

