Die Sumitomo Corporation of Americas ("SCOA"), die größte Tochtergesellschaft der Sumitomo Corporation, einem der weltgrößten Händler von Waren und Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass sie eine Minderheitsbeteiligung an Sintavia, LLC, einem führenden Tier-One-Hersteller von Metalladditiven mit Sitz in Davie, FL, getätigt hat. Die Parteien gaben gemeinsam bekannt, dass der Zweck der Investition darin besteht, das Netzwerk von SCOA in den globalen Branchen Luft- und Raumfahrt sowie Öl- und Gas zu nutzen und gleichzeitig die von Sintavia angekündigten Wachstumspläne auf der ganzen Welt voranzutreiben. Über die Vertragsbedingungen wurde nichts weiter bekannt gegeben.

"SCOA hat jahrzehntelang ein riesiges globales Netzwerk in verschiedenen Branchen aufgebaut, darunter Luft- und Raumfahrt sowie Öl und Gas", sagte Kenichi Hyuga, SVP und General Manager der Construction and Transportation Systems Group von SCOA. "Wir sind überzeugt, dass die hochentwickelte Technologie von Sintavia unseren derzeitigen Geschäftsbeziehungen einen unmittelbaren Mehrwert verleihen und uns für noch größere Geschäftsmöglichkeiten in der Zukunft positionieren wird."

"Mit SCOA als langfristigem Partner schließen wir uns mit einem weltweit führenden Unternehmen in mehreren Endmärkten zusammen, das sich für die Unterstützung unseres Wachstums einsetzt", sagte Brian R. Neff, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von Sintavia. "Die Nachfrage nach Sintavias Qualitätsmarke für die additive Metallverarbeitung hat in diesem Jahr einen Boom erlebt, und wir erkennen, dass wir einen Partner zu benötigen werden, der uns bei der Bewältigung des Wachstums unterstützt, um dieser Nachfrage in den kommenden Jahren vollständig gerecht zu werden. Wir glauben, dass wir diesen Partner in SCOA gefunden haben."

Die Partnerschaft soll nicht nur das Wachstum von Sintavia und die Durchdringung wichtiger Endmärkte unterstützen, sondern auch zusätzliche Synergien mit sich bringen. Die Parteien sehen durch die Gruppenunternehmen von Sumitomo Potenzial für die Entwicklung von Lösungen, die zusammen mit strategischen Partnern aus der Luft- und Raumfahrtbranche zur Optimierung von Produkten durch additive Metallverarbeitungstechnologie beitragen können.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie die Partnerschaft die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften von SCOA nutzen könnte, ist die hundertprozentige Tochter von Sumitomo Howco, ein integrierter Lieferkettenpartner für die globale Öl- und Gasbranche. Howco bietet Stahllegierungen, schlüsselfertig bearbeitete und montierte Komponenten und andere Produkte für vorgelagerte Segmente des Öl- und Gassektors, für die sie zusammen mit Sintavia branchenspezifische Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten suchen wird.

Die 1952 gegründete Sumitomo Corporation of Americas (SCOA) mit Hauptsitz in New York City verfügt über 8 Niederlassungen in den wichtigsten US-Städten. SCOA ist die größte Tochtergesellschaft der Sumitomo Corporation, einem der weltweit führenden Händler von Gütern und Dienstleistungen. Als integriertes Wirtschaftsunternehmen hat sich das Unternehmen zu einem wichtigen Organisator multinationaler Projekte, einem Ideenbeschleuniger, einem wichtigen internationalen Investor und Finanzier sowie zu einer starken Kraft für den Vertrieb von Produkten und die globale Kommunikation über ein Netzwerk von Niederlassungen weltweit entwickelt. Zu den Kernbereichen gehören Rohrprodukte, Umwelt und Infrastruktur, Stahl und Nichteisenmetalle, Transport- und Bausysteme, Chemie und Elektronik, Medien und IOT-Anwendungen, Immobilien, Bodenschätze sowie Energie und Lebensmittel. In Zusammenarbeit mit der Beteiligungsgesellschaft von SCOA Presidio Ventures, einer Early-Stage-Investmentfirma mit Sitz im Silicon Valley seit 20 Jahren, erweitert SCOA ihr Portfolio um neue Technologien, die sich in traditionellen Industrien entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.sumitomocorp.com.

Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei der unabhängigen additiven Metallverarbeitung und unterstützt wichtige Branchen wie Luft-, Raumfahrt und Verteidigung sowie Öl und Erdgas. Mit Hochgeschwindigkeitsdruckern und einer Präzisions-Nachbearbeitungsausrüstung, ergänzt durch eine komplette mechanische Testausstattung und ein vollständiges metallurgisches und Pulverlabor ist Sintavia in der Lage, Parameter zu optimieren, Serien zu fertigen und Qualitätsteile für wichtige Industrien zu prüfen. Sintavia ist den höchsten Qualitätsstandards der Branche verpflichtet, verfügt über die Akkreditierungen Nadcap, AS9100, ISO17025, ANAB und ist in OASIS registriert sowie ITAR-konform. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com.

