Düsseldorf (ots) - Von Florian Rinke



Wieder hatte ein Gericht über Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge als Mittel zur Luftreinhaltung zu urteilen, wieder hat es sie als notwendig erachtet. Hamburg, Stuttgart, Aachen, nun auch Frankfurt - immer mehr Städte müssen die Fahrt für Diesel-Fahrzeuge einschränken. Das ist bitter für alle betroffenen Besitzer, die beim Erwerb davon ausgehen mussten, ein sauberes Fahrzeug zu bekommen. So hat es die Auto-Industrie lange suggeriert, während sie gleichzeitig der Politik Vorschläge für Ausnahmeregelungen bei Abgaswerten soufflierte.



Wirtschaft und Politik hat die Realität eingeholt. Es ist überfällig, zu handeln. Doch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich festgelegt: Fahrverbote sind unverhältnismäßig und rechtswidrig. Für Urteile sind in diesem Land aber die Gerichte zuständig - und die sehen es bislang anders. NRW hat zu viele Städte mit Stickoxid-Problemen, um die Dinge auszusitzen, sonst gibt es im Flächenland bald ein flächendeckendes Problem. Im Grundgesetz heißt es, alle Macht geht vom Volke aus - nicht von der Autoindustrie. Mancher Politiker sollte sich klarmachen, wem er verpflichtet ist.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621