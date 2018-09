Strategische Akquisitionen, neue Standorte und verbesserte Lösungen ermöglichen Rahi die Unterstützung von integrierten Umgebungen und der Arbeitsplatzproduktivität

Rahi Systems treibt weiterhin seine Strategie voran, weltweit seinen Kunden IT-Komplettlösungen sowie Lösungen für Datenzentrumsinfrastruktur und für die Produktivität zu bieten. Das Unternehmen hat zwei strategische Akquisitionen abgeschlossen und hat seine Präsenz in den USA durch die Ergänzung zweier neuer Standorte erweitert.

Rahi hat Thresher Communication and Productivity, einen führenden Anbieter modernster Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Audio/Visuell (A/V), akquiriert. Aufgrund dieser Akquisition gehören zu Rahis Belegschaft nun 10 Ingenieure mit umfassender Kenntnis der neuesten A/V-Technologien und 30 Außendiensttechniker, die in der Lage sind, mit groß dimensionierten IT-Dienstleistungsprojekten umzugehen.

"Die Arbeitsplatzumgebung ist im Wandel begriffen das Zusammenwirken mit Audio/Video-Lösungen und die Desktop-Produktivität sind die hauptsächlichen Antriebsfaktoren. Threshers Fähigkeiten bilden die ideale Ergänzung, um das Angebot unseres Portfolios in Richtung integrierte IT-Umgebung mit Datenzentrum, Cloud, Arbeitsplatz und A/V erweitern zu können", sagte Tarun Raisoni, CEO Co-Founder von Rahi Systems.

Rahis Akquisition von Computer Maintenance Agency (CMA) stärkt sein Potenzial, überall in Indien Kunden mit Support-Diensten für Hardware und Software zu versorgen. Zum CMA-Team gehören mehr als 110 Außendienstmitarbeiter mit weit gefächerter technologischer Expertise, u.a. in den Bereichen EDGE-Geräte, Server von mittlerer Kapazität und für Großunternehmen, Speicherung, Vernetzungsausrüstung und ältere IT-Ausrüstung.

"CMA bot seit 1993 Wartung und Support für von unterschiedlichen Lieferanten stammende Installationen, und zwar unter Anwendung bewährter Tools, Methoden und Verfahren, welche die IT-Dienste während des gesamten Lebenszyklus abdecken", kommentierte Sushil Goyal, Mitgründer und Managing Director von Rahi Systems. "Die von CMA demonstrierten Fähigkeiten und sein Engagement für die Zufriedenstellung der Kunden machen diese Akquisition für Rahi zu einer perfekt passenden Ergänzung. Wir freuen uns, dass sich die Fachleute von CMA dem Rahi-Team in Indien anschließen."

Rahis neuer Standort in Reno, Nevada, verfügt über ein Integrationslabor und über Lagerraum für Produkte. Zusätzlich hat Rahi Räumlichkeiten für Integration, Lagerhaltung und Büroflächen in Herndon, Virginia, geschaffen, um die Kunden an der Ostküste besser bedienen zu können.

"Unser Modell ist darauf ausgerichtet, über die gesamte integrierte Umgebung hinweg Beratung, Fachdienstleistungen, Logistik und Managed Services bereitzustellen", sagte Raisoni. "Unsere neuen Standorte in den USA bieten uns den nötigen Raum, um für unsere Kunden die allerbesten Lösungen zu konzipieren, zu erstellen, zu konfigurieren und zu liefern."

Über Rahi Systems

Rahi Systems bietet ein Reihe von Lösungen und Dienstleistungen, welche die Kosten, die Leistung, die Skalierbarkeit, die Verwaltbarkeit und die Effizienz heutiger integrierter Umgebungen optimieren. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 durch Unternehmer mit tiefgreifendem Verständnis der Bedürfnisse und Probleme von IT-Dienstleistern, staatlichen Agenturen und Unternehmen ist die Firma aufgrund eines lösungsorientierten Ansatzes, des hervorragenden Supports und einer auf den Erfolg der Kunden ausgerichteten Kultur stetig gewachsen. Rahi hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, und weitere Büros in den USA, Indien, Hongkong, Singapur, China, Holland, dem Vereinigten Königreich, der Türkei, Japan und Australien.

