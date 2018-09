Viertes jährliches gemeinnütziges Konzert zur Unterstützung der Reform der Strafrechtspflege



New York (ots/PRNewswire) - Die globale Musik- und Video-Streaming-Plattform TIDAL hat heute das vierte jährliche, gemeinnützige "TIDAL X: BROOKLYN"-Konzert angekündigt, das am Dienstag, den 23. Oktober, im Barclays Center in Brooklyn, NY, stattfinden wird. In diesem Jahr unterstützen die Streaming-Plattform und ihre Partner die Reform der Strafrechtspflege im ganzen Land. Der gesamte Ticketerlös soll die Reform der Strafrechtspflege unterstützen, und zwar gemeinnützige Organisationen wie REFORM (https://www.justicereformalliance.com/) und die Equal Justice Initiative (https://www.justicereformalliance.com/).



Ab heute um 12:00 Uhr ET können TIDAL-Mitglieder erstmalig die Tickets für TIDAL X: BROOKLYN erwerben, indem sie TIDAL.com/BROOKLYN (http://tidal.com/Brooklyn) oder die TIDAL App nutzen (mobil und stationär). Für die breite Öffentlichkeit ist der Ticketkauf ab Freitag, den 7. September, um 12:00 Uhr ET über Ticketmaster möglich.



Seit ihrer Auftaktveranstaltung im Jahr 2015 haben die TIDAL X Benefizkonzerte mehr als 10 Millionen US-Dollar für soziale Gerechtigkeit, Katastrophenhilfe und Wiederaufbau sowie für Bildungsinitiativen gesammelt. Jedes Jahr treffen sich mehr als 30 der weltgrößten Superstars und vielversprechendsten Nachwuchskünstler, um bedürftige Menschen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Stevie Wonder, Beyoncé, JAY-Z, Frau Lauryn Hill, Jennifer Lopez, Kaskade, Fifth Harmony, Jessie Reyez, Alessia Cara, Flatbush Zombies, Victory Boyd und viele Weitere waren Teil der hochkarätigen Veranstaltung - mehr Infos finden Sie hier: TIDAL.com/BROOKLYN (http://tidal.com/BROOKLYN) (Das Video mit dem Code hier einbetten: http://tdl.sh/TIDALXBKPresale).



Fans auf der ganzen Welt können unter TIDAL.com/BROOKLYN (http://tidal.com/BROOKLYN) mehr darüber erfahren, wie sie sich auf die Show einstimmen und an den Spendenaktionen teilnehmen können.



Die Livestreaming-Benefizshow unterstützt das Engagement von TIDAL für gemeinnützige Bestrebungen und wichtige soziale Fragen, die die Musikszene mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, darunter Lil Waynes Social Wave For Change, T.I.'s TIDAL X: Money Talk Education Challenge sowie Initiativen für soziale Gerechtigkeit von A$AP Ferg, The LOX, Damian Marley, December 99th und vielen weiteren Künstlern.



Medien, die daran interessiert sind, über das Benefizkonzert zu berichten, können sich hier im Rahmen des Auswahlverfahrens für die Anmeldung bewerben: https://goo.gl/forms/QiYCNVzZweoBXHTs2



