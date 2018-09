Im Finnischen Meerbusen hat die Verlegung der Pipeline-Rohre für das Nord Stream 2-Projekt begonnen.

Im Finnischen Meerbusen hat am Mittwoch die Verlegung der Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2 begonnen. Die Leitung soll ab Ende 2019 Erdgas aus Russland nach Deutschland liefern. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden bislang nur im deutschen Teil der Ostsee Rohre ins Meer gelassen. Die 12 Meter langen Einzelteile werden an Bord eines Spezialschiffs zusammengeschweißt und dann auf den Meeresboden abgesenkt. Ein Vermessungsschiff prüft anschließend, ob sich die Pipeline an der richtigen Position befindet. Die rund 1230 Kilometer lange Route führt durch russisches, finnisches, schwedisches, dänisches und deutsches Gewässer und stößt bei Greifswald auf Land.

