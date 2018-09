Bundesaußenminister Maas verhandelt in der Türkei über den Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien. Söldner-Truppen leisten bei Idlib weiter Widerstand gegen die syrische Armee.

Deutschland hat der Türkei Hilfe mit syrischen Flüchtlingen in Aussicht gestellt. Sollte es zu Kämpfen an breiter Front kommen, sei Deutschland zur Verstärkung seines humanitären Engagements bereit, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Cavusoglu wies darauf hin, dass Flüchtlinge aus der Region Idlib wahrscheinlich in die Türkei und nach Europa kommen würden. Maas wurde am Mittwoch auch vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan empfangen. Über den Inhalt dieses Treffens wurde nichts bekannt. Maas sagte laut Daily Sabah, Deutschland unterstütze den für Freitag geplanten Gipfel der Türkei, Russlands und des Iran in Teheran. Bisher hatte Deutschland diese Achse abgelehnt und sich auf den Standpunkt gestellt, nur die UN-Verhandlungen in Genf seien ein sinnvolles Forum. Ob Maas der Türkei zugesagt hat, dass Deutschland weitere Personen aus der...

