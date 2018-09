Bioland ist auch in diesem Jahr auf der BioNord und BioSüd vertreten. Neben dem Stand des Verbands präsentieren sich am 9. September in Hannover und am 23. September in Augsburg insgesamt rund 150 Bioland-Partner auf den beiden Fachmessen. Foto Bioland "Nach einer erfolgreichen BioOst und BioWest freuen wir uns, nun auch Branchenexperten im nördlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...