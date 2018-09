Die Erzeuger bekamen jüngst einen genaueren Blick auf die 12 Milliarden USD in Bundeshilfsprogrammen, die zum Ziel haben, die Landwirtschaftshandelswaren zu unterstützen, die durch die andauernden Handelsstreits in Schlüsselmärkten beeinflusst sind. Almond Board of California trees. © ABC In der Bekanntgabe vom 27. August detaillierte das US-Landwirtschaftsministerium...

