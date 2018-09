Halle (ots) - Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt nicht gegen den Weinbaupräsidenten Siegfried Boy wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Es würde keine Anzeige einer vermeintlich Geschädigten vorliegen, sagte Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Neufang der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag). Auch die Polizei habe keine Ermittlungen aufgenommen.



Am 24. August wurde bekannt, dass die Agrar-Gesellschaft Gleina ihrem langjährigen Chef Boy fristlos gekündigt hatte. Er soll eine Mitarbeiterin sexuell belästigt haben. Boy bestreitet das entschieden. Sein hallescher Anwalt Daniel Neugebauer, der ihn arbeitsrechtlich vertritt, will sich zum laufenden Verfahren nicht äußern. Boy lässt auch die Ämter als Weinbaupräsidenten Saale-Unstrut und Vorstand der Winzergenossenschaft Freyburg bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen. Sein bisheriger Arbeitgeber äußerte sich zur Kündigung und den Vorwürfen bisher nicht.



