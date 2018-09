Tempo, ein führender Anbieter von produktivitätsverbessernden Projektmanagementlösungen bietet seinen Kunden vier neue Produkte an

Premium Success-Programm

Unser Premium Success-Programm ist ein neues, erweitertes Serviceangebot, das unsere Serviceleistungen um mehrere Vorzüge für Firmenkunden und Kunden, die geschäftsentscheidenden Support brauchen, erweitert.

Kunden, die das Premium Success-Programm nutzen, können mit schnelleren Antworten und Support rund um die Uhr rechnen. Darüber hinaus profitieren Kunden von einer designierten Kundenerfolgs-Ressource, Entwicklungssupport, einer jährlichen Überprüfung des Systemzustands, bevorzugtem Zugang zu Webinaren und Eingliederungssupport.

"Wir verstehen, wie wichtig eine herausragende Kundenerfahrung ist. Das Premium Success-Programm von Tempo ist konzipiert, um den anspruchsvollsten Kunden verbesserten Support und mehr Optionen zu bieten, damit sie ihre spezifischen Herausforderungen schneller bewältigen können", so Petur Agustsson, CCO von Tempo.

Tempo für Jira Data Center

Tempo ist Markteinführungspartner im Atlassian Data Center Apps-Programm und die Tempo for Jira-Apps unterstützen offiziell Jira Data Center-Implementierungen.

Das neue Programm verifiziert die Apps von Tempo für die Data Center-Implementierungsoption für Jira und bestätigt die bestmögliche Nutzererfahrung und Supportleistung. Die hochmoderne Technologie von Tempo bietet selbst für die anspruchsvollsten Einrichtungen und Umgebungen optimale Leistung. Tempo ermöglicht die kontinuierliche Verfügbarkeit und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsbetriebs, weil die Apps in einer Multi-Node-Cluster-Umgebung funktionieren. Durch das Clustering von Servern werden Stillstandzeiten und Schwachstellen minimiert, während Unternehmen ihre Systeme ohne Kompromisse bei der Leistung skalieren können. Dank der verbesserten Skalierbarkeit von Tempo für Jira Data Center können Systeme mit dem Unternehmen auf flexible Weise wachsen, sowohl in Bezug auf Lizensierung als auch technische Einrichtung.

"Viele unserer größten Kunden haben schon zu Jira Data Center gewechselt", kommentierte Vidar Svansson, CPO von Tempo, "Die Einführung von Tempo für Data Center unterstreicht unser Engagement, Tempo in größerem Umfang zu unterstützen."

Tempo Connect

Tempo Connect ist ein neues Produkt, das unsere Cloud-Produkte mit unseren Business-Tools verbindet.

Tempo ist derzeit die am meisten verkaufte App für Atlassians Jira und kann mit Slack und Chrome integriert werden. Die neueste Integration von Tempo mit QuickBooks erlaubt es Unternehmen, Gehalts- und Stundenabrechnungen mit sicheren Daten von Tempo auszuführen. Dank integrierter Genehmigungsfunktionen bietet Tempo mehr Datengenauigkeit: Fehler werden minimiert, wenn die Arbeit an einer Stelle nachverfolgt wird. Das spart Zeit und Mühe bei der Nachverfolgung und Prüfung von Bearbeitungsprotokollen.

Mit Tempo Connect können Kunden mit begrenzten Ressourcen ihre Zeit auf sinnvollere Aktivitäten als die Durchführung von Integrationen und die Duplikation von Zeiteinträgen verwenden. Kunden können schnell beginnen und ihre Daten unverzüglich von Tempo synchronisieren.

"Unsere Kunden verlassen sich auf Daten von Tempo, um ihren Geschäftsbetrieb zu führen. Tempo Connect macht es einfacher denn je, Daten von Tempo mit anderen Business Tools zu synchronisieren, um die Genauigkeit zu verbessern und die Duplikation von Zeiteinträgen zu minimieren", kommentierte Vidar Svansson, CPO von Tempo.

Tempo Cloud hebt sein Limit auf 5.000 Nutzer an

"Atlassian Jira Cloud, sowie Tempo Cloud, haben bis zuletzt Implementierungen von nur 2.000 Nutzern unterstützt. Diese Begrenzung ist nun auf 5.000 Nutzer angehoben worden, womit die Cloud-Hosting-Option für mehr Unternehmen verfügbar wird. Wir freuen uns über diese Veränderung sehr. Es stärkt unseren Fokus auf die Cloud als erste Option und ermöglicht es uns, die Bedürfnisse von Unternehmenskunden zu befriedigen", so Sigurdur Thorarinsson, CTO von Tempo. "Unsere Vision ist es, dass unsere Nutzer über das gesamte Spektrum ihrer gewählten Instrumente hinweg arbeiten können und dabei eine einheitliche Erfahrung bei der Erfassung und Verwaltung ihrer Produktivität haben."

Hauptprodukte von Tempo: Tempo Timesheets für Zeitverfolgung, Berichterstattung und Budgeterstellung, Tempo Planner für Ressourcenmanagement und Projektplanung, und Tempo Budgets für Termin- und Kostenverwaltung über Projekte und Portfolios hinweg.

Weitere Information zu diesen Angeboten finden Sie unter https://www.tempo.io/financial-integrations oder https://www.tempo.io/tempo-for-enterprise

Über Tempo

Tempo mit Hauptsitz in Reykjavik, Island, und einer Niederlassung in Montreal, Kanada, entwickelt ausgeklügelte Software-Lösungen, die Anwendern in den Bereichen Software, IT Services und Kerngeschäft die Arbeit erleichtern. Tempo hat weltweit über 11.000 Kunden, von kleinen Start-ups bis zu den größten Unternehmen wie Amazon, BMW, Pfizer, HomeAway, PayPal, Hulu, Dell und Disney.

Weitere Informationen über Tempo finden Sie unter www.tempo.io.

Zusätzliche Ressourcen

Folgen Sie dem Tempo-Blog: http://blog.tempo.io

Folgen Sie uns auf Twitter: http://twitter.com/tempohq

Werden Sie Fan von uns auf Facebook: http://facebook.com/tempohq

Folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/TempoHQ

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180905006062/de/

Contacts:

Tempo

Agust Einarsson

CEO

ae@tempo.io

+354 532 2000