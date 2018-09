Blockskye

DULLES, Virginia, Sept. 06, 2018undhaben heute ein Whitepaper veröffentlicht, in dem die Hauptmerkmale der Blockchain und ihre Anwendung auf den Flugvertrieb beschrieben werden. Darüber hinaus kündigten die Unternehmen zusammen mit der SITA einen Konzeptnachweis (Proof of Concept; POC) für die Blockchain an und gaben bekannt, wie dieser möglicherweise in der Angebotsverwaltung der nächsten Generation von Fluggesellschaften genutzt werden könnte. Im Rahmen dieses Konzeptnachweises treiben ATPCO, Blockskye und die SITA Gespräche darüber voran, wie die Branche einen Mehrwert für den Markt schaffen könnte, indem sie eine dezentrale Angebotsgenerierung auf Basis der New Distribution Capability (NDC)- und ONE-Order-Initiativen der International Air Transport Association (IATA) nutzt. Das Konzept würde Fluggesellschaft- und Channel-Partnern ermöglichen, die exponentiell steigenden Datenmengen genau und sicher zu bewältigen. Der Konzeptnachweis nutzt die NDC Exchange, die von ATPCO und der SITA entwickelt wurde, da dies eine neutrale Plattform ist, die die Vernetzung von Fluggesellschaften und Reiseanbietern in Echtzeit auf der globalen IT-Infrastruktur von SITA ermöglicht, so dass Nachrichten einfach und kostengünstig ausgetauscht werden können.

Da Fluggesellschaften und Reiseanbieter über NDC mehr Wert und Auswahl bieten können, wird es immer wichtiger, dass Angebote einheitlich und genau verwaltet werden. Die NDC Exchange bietet die Möglichkeit, Auftragsabwicklung und Datenquellen vom Einkauf bis zur Abrechnung nahtlos über alle Akteure in der Wertschöpfungskette hinweg zu integrieren. Der Konzeptnachweis wird die Erweiterung der NDC Exchange durch Blockchain-Technologie untersuchen, mit der eine zuverlässige und sichere Instanz für Angebote bereitstellt werden soll, die Integrationskosten und Transaktionsrisiken für Fluggesellschaften und Reiseanbieter gleichermaßen reduzieren kann.

"Die Blockchain ist unbestreitbar eine transformative Kraft. Mit der Unterstützung von Blockskye wollten wir die Frage stellen: "Wie könnte diese Technologie implementiert werden, um das Ökosystem des Flugvertriebs der Zukunft zu unterstützen, und wo kann ATPCO wertschöpfend für die Branche agieren?", sagte Gianni Cataldo, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von ATPCO. "Das Konzept eines beständigen Angebots, das von einer neutralen Instanz verwaltet wird, geht auf viele der kommenden Herausforderungen im Direktvertrieb ein. Wir hoffen, dass dieses Papier die Diskussion darüber anregt, wie Technologie Paradigmenwechsel vorantreiben und zur Ausrichtung der Branche führen kann", fuhr er fort.

"Das Reise-Ökosystem hat nach einer Möglichkeit gesucht, NDC einzusetzen, einen dynamischen Marktplatz zu schaffen und Fluggesellschaften zu stärken - die Blockchain mischt die Karten in allen diesen Bereichen neu", sagte Brook Armstrong, CEO und Mitbegründer von Blockskye.

