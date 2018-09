"Die Zeit" zu Justiz:

"Noch genießt die Justiz in Deutschland hohes Vertrauen. In vielen Fragen jedoch, die mit der Flüchtlingskrise zu tun haben, gibt es Anzeichen für eine Erosion. Manches fließt da zusammen, was juristisch nicht zusammengehört, wohl aber politisch: straffällige Migranten, die bleiben dürfen; Abschiebungen, die nicht durchgesetzt werden; Verwaltungsgerichte, die unter einer Asylklage-Flut an den Rand des Stillstands kommen; und, wie in Kandel, vermeintlich zu milde Urteile. Das Beste am Rechtsstaat ist seine Fähigkeit, Fehler zu erkennen und abzustellen. Dazu gehört auch, besser zu kommunizieren. Wenigstens im Kern zu erklären, warum Entscheidungen fallen - auch in Fällen wie dem in Kandel. Justitia ist blind. Aber nicht stumm."/DP/jha

AXC0006 2018-09-06/05:35