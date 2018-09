"Stuttgarter Zeitung" zur EU-Kommission:

"Für das Schielen auf den Kommissionsposten, der im europapolitischen Tagesgeschäft der wichtigste ist, spricht auch aus parteitaktischer Sicht eine Menge: CDU-Chefin Merkel tut der Schwesterpartei etwas Gutes und festigt den momentanen Burgfrieden mit den Christsozialen. Zugleich ist Weber ein Brückenbauer, mit dem Merkel schon jetzt gut zusammenarbeitet - für viele in der CSU gilt das nicht. Ein Bayer an der Spitze der Kommission würde der Kanzlerin zudem neue europapolitische Spielräume eröffnen. Zumindest könnte man in München nicht mehr so leicht - wie noch vor der Sommerpause in der Asylfrage - nationale vor europäische Lösungen stellen."/DP/jha

