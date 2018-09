Das Urteil zu Dieselfahrverboten in Frankfurt ist nach Einschätzung des ADAC erst der Anfang. "Das hat ja eine Signalwirkung für Hessen", sagte Cornelius Blanke, Pressesprecher des ADAC Hessen Thüringen, der Deutschen Presse-Agentur. "Was jetzt hier für Frankfurt gilt, wird in Darmstadt und Wiesbaden wahrscheinlich auch kommen."

Besitzern der betroffenen Fahrzeuge rät der ADAC von einem überstürzten Verkauf ab. Man wisse noch nicht genau, wie das Verbot im Detail umgesetzt werde, sagte Blanke.

Für den Autoclub kommt bei dem Urteil "der soziale Aspekt" zu kurz. Es treffe Menschen, die nicht sagen: "Kein Problem, ich kaufe mir morgen ein neues Auto". Ältere Dieselfahrzeuge würden oft von Menschen mit geringem Einkommen, von Älteren, Studenten oder in Kleinbetrieben gefahren.

"Es kann nicht sein, dass die Fahrzeughalter, aber auch die Kommunen und das Land die Last alleine tragen", sagte Blanke. "Denn wenn die Automobilindustrie die Grenzwerte eingehalten hätte, hätten wir das Problem in der Form überhaupt nicht."

Die Einführung des Verbots hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Mittwoch nach einer mündlichen Verhandlung entschieden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte wegen der Überschreitung von Stickoxidgrenzwerten geklagt./sat/DP/zb

