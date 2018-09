Die SPD-Fraktion im Bundestag berät am Donnerstag in Berlin bei einer Klausurtagung über Digitalisierung und Globalisierung. Weitere Themen am ersten Tag des Treffens seien der Strukturwandel und Anforderungen an eine sozialdemokratische Wirtschafts- und Sozialpolitik, teilte die SPD mit. Fraktions- und Parteichefin Andrea Nahles legt einen politischen Bericht vor. Am Freitag geht es um den Erneuerungsprozess der Partei. Die SPD hatte bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst ihr schlechtestes Ergebnis eingefahren. Seitdem ist die SPD in Umfragen weiter abgesackt./cn/DP/jha

