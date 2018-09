Transnova-Ruf feiert dieses Jahr das 25-jährige Firmenjubiläum. In dieser Zeitspanne hat sich das Unternehmen von einem Hersteller von Standardmaschinen für die Endverpackung und Lagenpalettierer hin zu einem Anbieter von maßgeschneiderten, Roboter-basierten Automatisierungslösungen für komplette Prozesse entwickelt. "Wir bieten in unserer Branche einen einzigartigen Lösungsraum", so Michael Ruf, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Vertrieb. "Mit dem breiten Einsatz von Robotertechnik in Kombination mit unserem Mikromodul-Baukasten gelingt es uns, für nahezu jedes Produkt eine, auf den Einzelfall optimal zugeschnittene, Lösung zu konfigurieren, die technologisch und wirtschaftlich überzeugt", so Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Ruf weiter.

Flexibel, zuverlässig, wartungsarm

Bereits seit mehr als 20 Jahren setzt Transnova-Ruf Robotertechnik als Schlüsselelement in Maschinen und Anlagen ein und gehört heute mit über 150 integrierten Einheiten pro Jahr zu den führenden Herstellern von Roboter-basierten Lösungen für das End-of-Line-Packaging & Palletizing. Die Knickarmroboter-Technologie ermöglicht die Realisierung von komplexen Bewegungen und damit die flexible und raumsparende Umsetzung von vielfältigen Handlingsaufgaben im Zusammenhang mit der Automatisierung von Verpackungs- und Palettierprozessen. Der Roboter zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass er eine sehr zuverlässige und wartungsarme Komponente darstellt. Zudem kann der Anwender ihn über eine komfortable HMI relativ einfach flexibel programmieren, ...

