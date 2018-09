=== *** 07:45 CH/BIP 2Q *** 08:00 DE/Auftragseingang Juli saisonbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: -4,0% gg Vm 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 2Q *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des ifo-Instituts *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 3Q, Chicago 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch mit Japans Außenminister Kono, Berlin 14:00 DE/CDU und CSU im Bundestag, Vorstandsklausur (bis 7.9.), Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +219.000 Stellen *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 211.000 zuvor: 213.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 1. Veröff.: +2,9% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,9% gg Vq 1. Veröff.: -0,9% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 56,0 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 56,3 Punkte zuvor: 55,7 Punkte *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) - TR/Bundesaußenminister Maas, Reise in die Türkei (seit 5.9.), Istanbul - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Reise nach Polen und in die Niederlande (seit 5.9.) *** - FR/Safran SA, Ergebnis 1H, Paris ===

