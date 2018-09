FRANKFURT (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmakonzern Novartis verkauft Teile des US-Geschäfts seiner Tochter Sandoz an den Wettbewerber Aurobindo Pharma USA. Betroffen seien Generika und der Dermatologiebereich mit 300 Produkten und einem Umsatz von 600 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr, teilten die Schweizer mit. Im Gegenzug erhalte Novartis 900 Millionen Dollar und bis zu 100 Millionen weitere Dollar erfolgsabhängige Zahlungen.

Den Schritt begründete Novartis damit, dass Sandoz sich auf bestimmte komplexe Generika und Biosimilar-Produkte konzentrieren wolle, um so zu einem nachhaltigen Wachstum zu kommen. Teil der Transaktion mit Aurobindo sind die Sandoz-Werke in Wilson, North Carolina, sowie Hicksville und Melville in New York. 750 Mitarbeiter wechseln zum US-Konzern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2018 00:10 ET (04:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.