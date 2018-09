Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BREXIT - Noch 204 Tage - dann ist die Scheidung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union offiziell. Noch hofft die Wirtschaft auf ein Abkommen, das die ökonomischen und politischen Folgen einer Trennung abfedert. Doch ein solcher Pakt ist nicht in Sicht - und es wird immer wahrscheinlicher, dass London und Brüssel ihn auch nicht mehr zustande bringen. In Berlin wird damit gerechnet, dass die gemeinsame Erklärung von Briten und Europäern zur künftigen Handelsbeziehung schwammig bleibt, wie das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfuhr. Streitfragen, etwa die Zollregelungen, würden so erst einmal ausgeklammert. Allerdings dürfte die Hinhaltetaktik die ökonomische Unsicherheit verstärken. Die Angst vor einem chaotischen Brexit ist größer denn je. Entsprechend bereiten viele Unternehmen mittlerweile Notfallpläne vor. (Handelsblatt S. 4)

DIESEL - Angesichts weitere drohender Fahrverbote in deutschen Städten hat der Chef der Verbraucherzentrale Bundesverband Soforthilfen für betroffene Diesel-Fahrer gefordert. "Pendler, Familien, Lieferanten, die auf ihr Auto angewiesen sind, brauchen Soforthilfen. Die Autoindustrie muss endlich Verantwortung übernehmen und Hardware-Nachrüstungen anbieten", sagte Klaus Müller, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). "Saubere Luft ist wichtig, aber es kann nicht sein, dass Autohersteller betrügen, Gewinne steigern und Verbraucher jahrelang das Nachsehen haben." Politik und Hersteller dürften die Betroffenen nicht länger alleine lassen. (Funke Mediengruppe)

US-STRATEGIE - Ein Papier der CSU-Landesgruppe im Bundestag hat einen Koalitionsstreit über die USA-Politik ausgelöst. "Die CSU hat die Entwicklungen der letzten Monate im transatlantischen Verhältnis offenbar verschlafen und betreibt kollektive Realitätsverweigerung", sagte Niels Annen (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt. "Wenn Trump die EU als Gegner in einem Atemzug mit China und Russland nennt und mit Strafzöllen belegt, können wir nicht so tun, als würde das deutsche Interessen nicht berühren. Eine kluge Außenpolitik kann nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern muss darauf reagieren." (Welt S. 5)

FLÜCHTLINGSPOLITIK - Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Flüchtlingsabkommen der Bundesregierung mit anderen europäischen Ländern als "Nullsummenspiel" kritisiert. "Nehmen wir als Beispiel das Abkommen mit Italien: Für jeden Flüchtling, den wir in ein Land zurückgeben, sollen wir einen anderen aufnehmen. Das ist ein Nullsummenspiel, das schafft zwar Ordnung, aber keine Begrenzung", sagte Seehofer. Es seien mühsame Verhandlungen. "Was wir unbedingt brauchen ist eine gesamteuropäische Lösung für das Migrationsproblem", betonte der Innenminister. (Rheinische Post)

FACHKRÄFTE - Bei Flüchtlingen steht Deutschland als Zielland hoch im Kurs. Aber bei Fachkräften und Auswanderern verliert die Bundesrpublik immer weiter an Attraktivität. Weltweit gehört sie nun zu den drei Ländern, in denen Ausländern die Eingewöhnung am schwersten fällt. Unter den 68 berücksichtigten Staaten schaffte Deutschland es nur knapp vor Saudi-Arabien und Schlusslicht Kuwait. Zu diesem Ergebnis kommt die jährliche Umfrage von InterNations. (Welt S. 10)

DIGITALSTEUER - Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat scharf Berichte zurückgewiesen, dass die Bundesregierung die Pläne für eine Digitalsteuer für internationale Internetkonzerne aufgeben habe. "Das stimmt alles nicht", sagte der SPD-Politiker der Augsburger Allgemeinen. "Das ist etwas, was wir kaum ertragen können, dass die großen amerikanischen Internet-Unternehmen nur sehr wenig Steuern überhaupt zahlen", betonte der SPD-Politiker. Dazu komme, dass die Methoden der Gewinnverlagerung bei diesen Technologien noch viel einfacher seien, als in anderen Wirtschaftsbereichen. (Augsburger Allgemeine)

BRINKHAUS - Ralph Brinkhaus (CDU), Fraktionsvize und Gegenkandidat von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz, hat einen Neubeginn an der Spitze von CDU/CSU im Bundestag gefordert. Gegenüber Bild sagte Brinkhaus: "Ich kandidiere für das Amt des Fraktionsvorsitzenden, weil ich glaube, dass die Fraktion neue Impulse braucht, um die kommenden drei Jahre erfolgreich zu gestalten." Brinkhaus hatte seine Kandidatur zuvor bei Kanzlerin Angela Merkel angekündigt, die aber angekündigt hat, wiederum Kauder vorzuschlagen. (Bild-Zeitung)

AFRIKA - Entwicklungsminister Gerd Müller will die Hilfe für Afrika auf den Prüfstand stellen - Investitionen könnten oft mehr helfen als Zahlungen, sagte er in einem Interview. Nicht bekämpfte Korruption soll Folgen haben, so wie nun für Kenia. (SZ S. 6)

FORSCHUNG - Seit Jahren hat die Bundesregierung ihr Versprechen nicht erfüllt, eine steuerliche Forschungsförderung einzuführen. Doch nun kommt das Projekt voran. Wirtschafts- und Bildungsministerium haben in einem gemeinsamen Eckpunktepapier, das dem Handelsblatt vorliegt, die Ausgestaltung vereinbart. Die gute Nachricht für die Wirtschaft wird aber getrübt. Um Mitnahmeeffekte durch große Konzerne zu vermeiden, sollen nur Unternehmen mit bis zu 3.000 Beschäftigten in den Genuss der Förderung kommen. Laut den Eckpunkten soll die Unterstützung auf zwei Millionen Euro pro Unternehmen und Jahr und 15 Millionen Euro pro Vorhaben begrenzt werden. Firmen können 25 Prozent der Personalkosten für ihre Forscher und Entwickler oder der Kosten für Auftragsforschung steuerlich geltend machen. Die Projektförderung soll bestehen bleiben. (Handelsblatt S. 6)

BANKEN - Ein Gericht in London hat Dutzende von Konten mutmaßlicher Steuerhinterzieher eingefroren. Ein britisch-amerikanisches Trio soll sich zuvor um mehr als zwei Milliarden Euro bereichert haben. Dem Handelsblatt liegt nun eine erste Anklage vor. Auch deutsche Banken waren involviert. (Handelsblatt S. 28)

KONZERNE - Immer mehr Konzerne bekommen die internationalen Handelshemmnisse, den teureren Euro und die steigenden Rohstoffpreise zu spüren und profitieren im Gegenzug nicht vom Boom in Europas größter Volkswirtschaft. Das Ergebnis: Die Gewinne sinken. Allerdings: Auch steigende Investitionen in Mitarbeiter und vor allem in die Forschung mindern die Erträge. "Dafür müssen vorübergehend gewisse Einbußen beim Gewinn in Kauf genommen werden", schlussfolgert Mathieu Meyer, Mitglied der Geschäftsführung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY: "Letztlich machen hohe Zukunftsinvestitionen und agilere Strukturen die Unternehmen aber wettbewerbsfähiger." (Handelsblatt S. 14)

GELDWÄSCHE - Nach zahlreichen großen Skandalen will die Europäische Union künftig effektiver gegen Geldwäsche vorgehen. Im Mai berief die EU-Kommission eine Arbeitsgruppe, in der Vertreter der Kommission, der EZB sowie der drei EU-Finanzaufsichtsbehörden sitzen. Die Gruppe hat nun einen Bericht mit Vorschlägen erarbeitet, wie sich Geldwäsche besser bekämpfen lässt. Der Report, aus dem zuerst die "Financial Times" zitierte, liegt dem Handelsblatt vor. Das Hauptproblem aus Sicht der Experten sind die breit gestreuten Kompetenzen und unterschiedlichen Vorschriften. Deshalb fordert die Arbeitsgruppe klarere Regeln für die Bankenaufsicht und für den Informationsaustausch zwischen den Bankenaufsehern und den Behörden, die für den Kampf gegen Geldwäsche zuständig sind. (Handelsblatt S. 30)

September 06, 2018 00:20 ET (04:20 GMT)

