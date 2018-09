Am 24. September ändert sich die Zusammensetzung der wichtigsten deutschen Aktienindizes. Aktien können künftig in mehreren Indizes notiert sein. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Umstellung.

Wie funktionieren die Dax-Indizes?Die Indizes Dax, MDax und SDax sind eine Art Ligasystem für Aktien. Dabei ist der Dax das Äquivalent zur ersten Liga, der MDax das zur zweiten und der SDax zur dritten. Der Dax ist folglich ein Auswahlindex für die größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Um zu bestimmen, welcher Wert in welchem Index vertreten ist, werden alle Unternehmen anhand zweier Kriterien sortiert. Das ist zum einen die Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien eines Unternehmens; also der Kurs je Aktie multipliziert mit der Zahl der handelbaren Papiere. Das zweite Kriterium ist der Handelsumsatz. Hier wird gemessen, wie rege eine Aktie an der Börse ge- und verkauft wird. Im 30 Werte umfassenden Dax etwa darf nur notiert sein, wer nach beiden Kriterien mindestens zu den 45 größten Werten zählt. Die nächstkleineren Unternehmen sind im MDax zu finden, der bisher 50 Werte zählte. Ebenfalls 50 Werte waren bislang im Kleinunternehmen-Index SDax notiert.

Was ist mit dem TecDax?Der TecDax bildete seit seiner Auflegung 2003 einen Sonderfall innerhalb der Dax-Familie. Der Index soll die Entwicklung von Technologiewerten messen. Er rekrutiert sich daher nicht aus derselben Liste wie die anderen Dax-Indizes, sondern hat ein eigenes Auswahl-Universum. Technologiewerte wie zum Beispiel der Zahlungsdienstanbieter Wirecard, das Telekommunikationsunternehmen United Internet oder das Karrierenetzwerk Xing listet die Börse separat nach den oben beschriebenen Kriterien Marktkapitalisierung und Handelsumsatz auf. Die 30 größten aus dieser Rangfolge bildeten bisher den TecDax. In der Liste, die den anderen Indizes zugrunde liegt, tauchten Technologiewerte nicht auf. Entsprechend gab es in MDax und SDax keine Technologie-Unternehmen. Der Dax war eine Ausnahme: Technologiewerte, die für den Leitindex groß genug waren, wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...