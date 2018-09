Tagesgewinner war am Mittwoch William Hill mit 4,83% auf 260,50 (188% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,52%) vor PNE Wind mit 4,01% auf 2,98 (138% Vol.; 1W 4,74%) und SolarWorld mit 3,70% auf 0,14 (4% Vol.; 1W 0,00%). Die Tagesverlierer: Vapiano mit -18,11% auf 14,74 (959% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -18,11%), Medigene mit -8,63% auf 12,50 (156% Vol.; 1W -13,49%), Tele Columbus mit -6,72% auf 2,43 (384% Vol.; 1W -30,27%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (35737,16 Mio.), BP Plc (28340,46) und Rio Tinto (25372,52). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Vapiano (959%), Advanced Micro Devices, Inc. (684%) und Tele Columbus (384%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC...

