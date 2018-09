The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0105202995 LAFARGEHOLCIM 09-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0192251863 CRP.AND. FOM. 12-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB0015 LB.HESS.THR.CARRARA09H/13 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB00X7 LB.HESS.THR.CARRARA09E/13 BD01 BON EUR N

CA 9A9F XFRA US045167CK73 ASIAN DEV. BK 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0765564827 AQUARIUS+INVTS 12-UN.FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS0969350999 MADRILENA FIN. 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FI4000047162 KESKO 12/18 BD02 BON EUR N

CA S83C XFRA XS0969571065 SPAREBK V BOLIG.13/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1289966134 GOLDMAN S.GRP 15/18FLRMTN BD02 BON EUR N