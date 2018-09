FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.020 EUR

LKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.016 EUR

OCKA XFRA CA4436281022 HUDBAY MINERALS INC. 0.007 EUR

CY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.298 EUR

8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.247 EUR

CQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10 0.001 EUR

3GU XFRA AU000000NHF0 NIB HLDGS LTD 0.068 EUR

BHP1 XFRA AU000000BHP4 BHP BILLITON DL -,50 0.543 EUR

AUX XFRA AU000000ASX7 ASX LTD. 0.675 EUR

03F XFRA AU000000IEL5 IDP EDUCATION LTD. 0.040 EUR

IWG XFRA JE00BYVQYS01 IWG PLC LS -,01 0.022 EUR

A0W XFRA GB00BDGTXM47 ARROW GLOBAL GROUP LS-,01 0.044 EUR

KRX XFRA IE0004927939 KINGSPAN GRP PLC EO-,13 0.120 EUR

MIS XFRA AU000000MVF3 MONASH IVF GROUP LTD 0.016 EUR

4GY XFRA GB00BZBX0P70 GYM GROUP PLC LS -,01 0.004 EUR

PMC XFRA AU000000PME8 PRO MEDICUS LTD. 0.022 EUR

2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP. 0.543 EUR

PM6 XFRA JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC 0.147 EUR

LSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.125 EUR

41G1 XFRA GB00B63QSB39 GREGGS PLC LS-,02 0.118 EUR

10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.138 EUR

SUA2 XFRA GB00BKKMKR23 RSA INSURANCE GR. LS 1 0.081 EUR

YA1 XFRA AU000000YAL0 YANCOAL AUSTRALIA LTD 0.002 EUR

LUP XFRA BMG570071099 LUYE PHARMA GROUP DL-,02 0.006 EUR

12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.379 EUR

YC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.293 EUR

8TM XFRA NZTMEE0003S8 TRADE ME GROUP LTD 0.059 EUR

4A4B XFRA GB00BK1PTB77 AGGREKO PLC LS-,04832911 0.104 EUR

TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.059 EUR

76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.310 EUR

U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.097 EUR

GIU7 XFRA DE000A1J3AM3 MAX OTTE VERMOEG.AMI P(A) 0.780 EUR

F5L XFRA AU000000FXL1 FLEXIGROUP LTD 0.024 EUR

MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.116 EUR

G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.121 EUR