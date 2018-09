FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NS7 XFRA AU000000NST8 NORTHERN STAR RES.LTD. 0.031 EUR

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.022 EUR

AHK XFRA US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1 0.707 EUR

WMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.293 EUR

WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.341 EUR

UWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.401 EUR

DIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.086 EUR

5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.022 EUR

UNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.776 EUR

SWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.569 EUR

SP2 XFRA US82481R1068 SHIRE PLC ADR/3 LS-,05 0.145 EUR

SDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.138 EUR

SAO XFRA US8038663006 SASOL LTD ADR/1 O.N. 0.481 EUR

RN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.121 EUR

PSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.388 EUR

PEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.800 EUR

MZL XFRA US63935N1072 NAVIGANT CONSULT. DL-,001 0.043 EUR

MUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.086 EUR

MNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.216 EUR

LC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.517 EUR

LAZ XFRA US5053361078 LA-Z-BOY INC. DL 1 0.103 EUR

KMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.862 EUR

ROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.155 EUR

EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.112 EUR

HRS XFRA US4138751056 HARRIS CORP. DL 1 0.591 EUR

EDG XFRA US38059T1060 GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 0.012 EUR

GPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.621 EUR

8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.328 EUR

GAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.354 EUR

FT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.103 EUR

FEG XFRA US3152931008 FERRELLGAS PARTS UTS DL 1 0.086 EUR

DOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.720 EUR

CB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.203 EUR

CTMA XFRA US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/5 1.003 EUR

XCRA XFRA US12626K2033 CRH PLC ADR/1 EO-,32 0.197 EUR