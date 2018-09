Unter anderem sollen 10 % der 2.600 Stellen weltweit in der Verwaltung gestrichen werden. Zudem tritt man auf die Kostenbremse: Insgesamt sollen die Einsparungen ab 2020 bei jährlich mehr als 150 Mio. Euro liegen. Allein die Kosten in der Verwaltung sollen um 30 Mio. Euro gesenkt werden, in der Produktion sind Einsparungen von etwa 50 Mio. Euro geplant.



K+S rutschte zuletzt wegen hoher Zinszahlungen und Abschreibungen bei seinem neuen kanadischen Werk in die roten Zahlen. Dem Unternehmen setzen derzeit mehrere Baustellen zu: In seinem größten deutschen Werk Werra kämpft K+S schon seit längerem wegen eingeschränkter Verfügbarkeit von Personal und Maschinen mit Produktionsproblemen. Wegen der anhaltenden extremen Trockenheit ist die Produktion am Standort Wintershall bis auf weiteres unterbrochen. Angesichts des niedrigen Wasserstandes der Werra steht dem Werk dieser Entsorgungsweg für salzhaltige Abwässer, die bei der Kaliproduktion anfallen, nicht mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung. In Bethune machen den Nordhessen höhere Logistikkosten sowie Anlaufprobleme bei der Qualität der Produkte zu schaffen. Im Salzgeschäft rechnet K+S in diesem Jahr zudem nur noch mit einem stagnierendem Betriebsergebnis statt eines moderat höheren Ergebnis wegen negativer Währungseffekte und hoher Logistikkosten.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info