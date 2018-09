Der Euro hat am Donnerstag seine Gewinne vom Vortag weitgehend halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1630 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Im asiatischen Handel hatte der Euro noch etwas mehr gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochabend auf 1,1582 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen in den USA zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Einige der Daten werden nachgereicht, weil am vergangenen Montag ein nationaler Feiertag begangen wurde. Von besonderem Interesse dürfte für Anleger der ADP-Beschäftigungsbericht sein, weil er als Richtschnur für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung gilt. Daneben wird der ISM-Index für die Dienstleister veröffentlicht. Er gibt einen Hinweis auf die Lage in der US-Wirtschaft./bgf/fba

