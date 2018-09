Welche Themen sind am Donnerstag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Commerzbank wird durch Wirecard im DAX ersetzt, australische Wettbewerbsbehörde äußert Bedenken an der geplanten Fusion von Siemens mit Alstom und Dieselfahrverbot jetzt auch in Frankfurt.

Den vollständigen Artikel lesen ...