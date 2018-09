Die Schweizer Großbank UBS hat Leoni von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 29 Euro gesenkt. Nach einer aktuellen Überprüfung der Kabel-Verbauung in einem Model 3 des Elektroautobauers Tesla im Vergleich zur Überprüfung des Kabelanteils in einem Chevy Bolt im vergangenen Jahr sei festzuhalten, dass der Kabelanteil deutlich geringer ist als bisher von ihm angenommen, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich seine kurzfristige Einschätzung über die Margen und den freien Barmittelfluss des auf Kabelsysteme spezialisierten Autozulieferers stark eingetrübt./ck/zb

Datum der Analyse: 06.09.2018

