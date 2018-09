Wirecard hat in letzter Zeit viele Firmen übernommen - gerade in Schwellenländern wie Indonesien und Südafrika. Zukünftig will der Zahlungsdienstleister seine Zukäufe aber drosseln und den Fokus neu setzen.

Der Zahlungsdienstleister Wirecard will das Tempo für Zukäufe nach einer Reihe von Übernahmen drosseln. Mit dem Kauf des US-Kartendienstes Citi Prepaid Card Services sei das Unternehmen auf allen relevanten Kontinenten vertreten, sagte Finanzvorstand Alexander von Knoop der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden uns nun auf Wachstum aus eigener Kraft und Innovationen konzentrieren und Zukäufe nur opportunistisch sehen. Der Hauptfokus liegt auf dem organischen ...

