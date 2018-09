Lenzburg - Die Hypothekarbank Lenzburg AG und das Zürcher Fintech TaxLevel AG haben eine Zusammenarbeitsvereinbarung unterzeichnet: Per Ende 2018 wird die Steuerlösung des Fintech über das preisgekrönte Open-Banking-Interface an die Kernbankensoftware Finstar angeschlossen. Damit haben die Finstar-Banken die Möglichkeit, ihren privaten und institutionellen Kunden Steuerauszüge nach schweizerischer sowie weiteren internationalen Steuergesetzgebungen zur Verfügung zu stellen.

Mit dem innovativen Modul sorgt TaxLevel AG im Sinn eines Service Providing für maximale Transparenz in Steuerfragen. Als eine der ersten Finstar-Banken profitiert die Hypothekarbank Lenzburg AG und eine Basler Privatbank von der gezielten Erweiterung der Kernbankensoftware Finstar.

Konsistente Daten für spezifische Auswertungen

Mit ihrer Steuerlösung verfolgt TaxLevel AG einen neuartigen Ansatz: Als eigentlicher Datenveredler konsolidiert das Fintech steuerrelevante Transaktions- und Positionsdaten aus unterschiedlichen bankinternen und externen Quellen. Sensitive Kundendaten werden erst in der Bank hinzugefügt. Das Fintech stellt somit eine Basis konsistenter Daten zur Verfügung, die spezifische Analysen auf Knopfdruck zulässt. So sollen Bankberater in einem nächsten Entwicklungsschritt für ihre Kunden vorausschauende Steuerberechnungen erstellen und steuerliche Konsequenzen von Transaktionen ermitteln können. Zugleich erlaubt das Konzept von TaxLevel AG eine effiziente Erstellung von Steuerauszügen unterschiedlicher Länder und Steuergesetzgebungen auf Basis widerspruchsfreier Daten - dies unter Berücksichtigung der Datenhistorie.

