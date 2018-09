Was ist passiert? Die Aktien von Amazon (WKN:906866) stiegen nach Angaben von S&P Global Market Intelligence im August um 13,2 %. Damit erreicht der diesjährige Anstieg der Aktie des E-Commerce- und Cloud-Computing-Giganten bis Freitag, 31. August 2018, 72,1 %. Der S&P 500 hat im letzten Monat 3,3 % und in diesem Jahr bisher 9,9 % geschafft. Was hat das zu bedeuten? Die solide Performance von Amazon im August ist auf eine Fortsetzung der starken Dynamik zurückzuführen, die die Aktie das ganze Jahr über gezeigt hat, sowie auf die Veröffentlichung des starken Quartalsberichts am 26. Juli. Im zweiten Quartal stieg der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...