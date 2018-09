Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 10 Euro gesenkt. Seine Einschätzung über die mittelfristigen Aussichten des Autozulieferers habe sich eingetrübt, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Menge an Einzelteilen, die traditionelle Stufe-1-Lieferanten normalerweile lieferten, dürfte in Elektroautos sinken. Der Wettbewerb durch Unternehmen, die neu den Markt eroberten oder durch die Hersteller selbst, die in diesen Bereichen inzwischen einiges selbst produzierten, steige. Die Risiken seien in den Schaeffler-Kurs noch nicht eingepreist./ck/mis

Datum der Analyse: 05.09.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000SHA0159

AXC0055 2018-09-06/08:04