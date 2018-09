Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Die Tage der Commerzbank-Aktie im DAX sind gezählt. Was sich im Vorfeld in Indexszenarien bereits abzeichnete ist nun Realität: Die Deutsche Börse hat am Mittwoch den Abstieg des DAX-Urgesteins aus dem deutschen Leitindex besiegelt. Nachrücken wird die Aktie des Bezahldienstleisters Wirecard. Zugleich gab die Deutsche Börse die Neuzusammensetzungen von MDAX, SDAX und TecDAX bekannt. Weil es nun auch ein Doppel-Listing für Technologieaktien gibt, umfasst der MDAX nun 60 statt 50 Werte und der SDAX 70 statt 50. Die Idee hatte der Börsenbetreiber wegen der zunehmenden Bedeutung des Technologiesegments bereits im Frühjahr auf den Weg gebracht, nun wird sie Realität. 13 TecDAX-Werte werden nun parallel auch im MDAX geführt, 16 im SDAX. Dazu kommen mit Deutsche Telekom, Infineon, SAP und Wirecard vier Titel, die dem TecDAX und dem DAX angehören. Mit SLM Solutions muss ein Titel den TecDAX verlassen, ohne es zumindest noch in den SDAX zu schaffen. Auch nicht mehr in den erweiterten MDAX geschafft haben es Ceconomy, Ströer, Leoni, Talanx und Jungheinrich. Für sie geht es in den SDAX. Einziger Aufsteiger in den MDAX snd Alstria Office.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- FR/Safran SA, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende BHP Billiton Group plc 0,63 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Juli saisonbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: -4,0% gg Vm - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +219.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 211.000 zuvor: 213.000 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 1. Veröff.: +2,9% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,9% gg Vq 1. Veröff.: -0,9% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 56,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 56,3 Punkte zuvor: 55,7 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 1,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2028 Auktion 2,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2048 im Gesamtvolumen von 4 bis 5 Mrd EUR Auktion 0,30-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2021 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2018 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2066 im Gesamtvolumen von 7,5 bis 8,5 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2024 im Volumen von 3 Mrd GBP 11:30 PL/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2020 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit anuar 2023 Auktion zinsvariabler 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 Auktion zinsvariabler 5,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2029 im Gesamtvolumen von 3 bis 4 Mrd PLN

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.890,20 0,07 Nikkei-225 22.506,16 -0,33 Schanghai-Comp. 2.700,65 -0,14 DAX 12.040,46 -1,39 DAX-Future 12.055,00 -1,35 XDAX 12.058,90 -1,36 MDAX 26.252,84 -1,12 TecDAX 2.912,40 -2,48 EuroStoxx50 3.315,62 -1,30 Stoxx50 2.991,32 -1,13 Dow-Jones 25.974,99 0,09 S&P-500-Index 2.888,60 -0,28 Nasdaq-Comp. 7.995,17 -1,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,52 -38

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,56 -0,56 0,05 Deutschland 10 Jahre 0,38 0,38 -0,05 USA 2 Jahre 2,66 2,65 0,77 USA 10 Jahre 2,91 2,90 0,50 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,11 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung an den europäischen Börsen ab. Neben den bekannten Risiken US-Handelskonflikte und Schwellenländerkrise hat sich nun noch der Ausverkauf der Technologiewerte an Wall Street hinzugesellt. Der Sektor gilt als hoch bewertet und daher anfällig für Kurskorrekturen. Solchen dürften sich auch die hiesigen Technologiewerte nicht entziehen, heißt es im Handel. Am Vortag war der Stoxx-Technologieindex bereits um rund 3 Prozent eingeknickt, am Dienstag um etwa 1 Prozent. Ein Teilnehmer verweist derweil auf die starke Überverkauftheit des DAX nach dem jüngsten Kursrutsch - dieser sei überfällig für eine Gegenbewegung. Charttechnisch ist der DAX mit dem Fall unter die Unterstützungszone um 12.100 Punkte schwer angeschlagen. Sollte die Marke nicht schnell zurückerobert werden, dürfte sehr bald das Jahrestief bei 11.727 Punkte in den Blick rücken.

Rückblick: Schwach - Die Gründe für die Abgaben waren die gleichen wie am Vortag: die weiter schwelenden Handelskonflikte der USA und die Furcht vor einer um sich greifenden Schwellenländerkrise. In Italien wurden Anleihen und Aktien - vor allem Bankentitel - weiter gestützt davon, dass sich die in Rom mitregierende Lega an die EU-Defizitregeln halten will. Der Stoxx-Bankenindex legte gegen den breiten negativen Tagestrend um 0,4 Prozent zu. Klar auf der Verliererstraße bewegten sich die Technologiewerte, deren Sektorindex um 3 Prozent nachgab. Verwiesen wurde unter anderem auf den schwachen Technologieindex Nasdaq in den USA. Für William Hill ging es um 4,8 Prozent nach oben, nachdem der britische Buchmacher eine Partnerschaft mit Eldorado Resorts bekannt gegen hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Mit dem Zwischenbericht für das zweite Quartal konnte Bayer nicht überzeugen. Bei Ergebnis und Ergebnisausblick waren die Analysten im Vorfeld optimistischer, enttäuschte Aktionäre schickten den Wert 1,7 Prozent nach unten. Zudem belasteten nach Aussage der NordLB die Rechtsrisiken, die sich der Konzern mit der 63 Milliarden Dollar teuren Monsanto-Übernahme eingehandelt habe. Nach einer Gewinnwarnung des Systemgastronomen Vapiano brach der Kurs um 18,1 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Die am späten Abend bekannt gegebenen Index-Änderungen der Deutschen Börse hätten keine Kursauswirkungen auf die betroffenen Einzelwerte gehabt, hieß es bei Lang & Schwarz. Die Änderungen seien ganz überwiegend wie erwartet ausgefallen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Technologiewerte scheretn deutlich nach unten aus. Auslöser war nach Angaben von Marktteilnehmern die Anhörung von Facebook-COO Sheryl Sandberg und Twitter-CEO Jack Dorsey vor dem Geheimdienstausschuss des Senats. Bei den Investoren stieg die Sorge, dass die Technologieunternehmen künftig strengere Regulierungen verordnet bekommen könnten. Dazu kam als Belastungsfaktor der unischere Ausgang der fortgesetzten Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada um ein neues Nafta-Abkommen mit Mexiko. Twitter verloren 6,1 und Facebook 2,3 Przent. Für den Technologie-Sektor im S&P-500 ging es 1,5 Prozent nach unten. Netflix verloren 6,2 Prozent, Microsoft 2,9 Prozent, Alphabet 1,0 Prozent und Apple verzeichneten einen Abschlag von 0,7 Prozent. "Es könnte sich auch um eine klassische Sektorrotation handeln", sagte Analyst Douglas DePietro von Evercore ISI. Der Technologiesektor habe sich zuletzt stark entwickelt und es könne nun zu verstärkten Gewinnmitnahmen kommen.

Wenig Bewegung gab es am Rentenmarkt, auch wenn die Verunsicherung über die Nafta-Verhandlungen den US-Anleihen übergeordnet in die Karten spielt.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17:28 Uhr EUR/USD 1,1632 -0,0% 1,1634 1,1612 EUR/JPY 129,53 -0,1% 129,71 129,52 EUR/CHF 1,1289 -0,1% 1,1301 1,1282 EUR/GBR 0,9009 -0,0% 0,9010 0,9005 USD/JPY 111,36 -0,1% 111,49 111,54 GBP/USD 1,2912 +0,0% 1,2912 1,2897 Bitcoin BTC/USD 6.465,43 -7,1% 6.963,03 7.026,29

