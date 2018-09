Die deutsche Chemie- und Pharmabranche bekam nach einem starken Start ins laufende Jahr im zweiten Quartal Gegenwind zu spüren. Denn von April bis Juni stagnierte der Umsatz gemessen am ersten Quartal bei knapp 50 Milliarden Euro. Das teilte der Verband der chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch in Frankfurt mit. Produktion (plus 1,2 Prozent) und Preise (plus 0,6 Prozent) legten nur leicht zu. Während die drittgrößte deutsche Industriebranche im Ausland zum achten Mal ihren Umsatz steigerte, gaben die Erlöse im Inland nach. Vieles, erklärte VCI-Präsident Kurt Bock zum zweiten Quartal, deute darauf hin, dass die Nachfrage im zweiten Halbjahr nachlassen werde.

Schwacher Ausblick

Vor allem die Exporterwartung sei nicht mehr so positiv wie bisher. Denn der nahende Brexit und die internationalen Handelskonflikte belasten zunehmend die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie. Branchen, die zu den Kunden der Verbandsunternehmen zählen, hätten im ersten Halbjahr aus Verunsicherung ihre Produktion schon leicht gedrosselt, andere stagnierten, erklärte der VCI. Textil, Druck, Metall und Verpackung seien Industrien, die sich momentan zurückhalten würden. Die Konjunktursorgen könnten auch die Tarifgespräche für die rund 580.000 Beschäftigten belasten, die nun auf Bundesebene beginnen. Die derzeitige Unsicherheit könnte Verhandlungen erschweren.

Viel Geld ausgegeben

