Herisau (pts006/06.09.2018/07:45) - Gold ist nicht nur als Kapitalanlage oder Schmuck beliebt. Es ist auch ein wirkungsvolles Arzneimittel Bereits der Philosoph und Arzt Paracelsus setzte das Edelmetall ein, um zu heilen. Heute werden beispielsweise Heilpflanzen kultiviert, die in mit Metallen wie Gold angereicherter Erde wachsen und als Ausgangsstoffe für bestimmte Arzneimittel verwendet werden. Die traditionelle chinesische Medizin spricht dem Gold bereits seit rund 4500 Jahren heilende Wirkung zu. Heute wird das edle Metall in Form von Nanopartikeln für Behandlung und Diagnostik erprobt. Angewendet wird Gold bereits bei bakteriellen Infektionen, bei Schnelltests zur Erkennung von Schwangerschaften oder HIV-Erkrankungen. An Tests zur schnellen Bestimmung von bestimmten Krebsarten wird eifrig geforscht. Und in der Schweiz nutzt man Nanopartikel aus Gold, um Viren im Körper des Menschen so zu verändern, dass sie keinen Schaden mehr anrichten können. So soll auch die Nachfrage nach diesen Gold-Nanopartikeln stark in den nächsten Jahren ansteigen. Auch wenn dieser Sektor nur einen kleinen Teil des Bedarfs an Gold stellen wird, so werden diese Anwendungen das Edelmetall vermehrt in den Fokus der Menschen rücken und womöglich auch zu mehr Investitionen beitragen. Eine interessante Anlagemöglichkeit bieten Goldunternehmen wie beispielsweise White Gold oder Maple Gold Mines. White Gold - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298566 - arbeitet auf seinem riesigen Gebiet in Kanada im Yukon (fast 390.000 Hektar), das fast 40 Prozent des gesamten White-Gold-Bezirks umfasst. Bohrergebnisse brachten hervorragende Werte von fast sieben Gramm Gold pro Tonne Gestein auf der White-Gold-Liegenschaft. Dort konnten bereits Goldressourcen von rund 961.000 Unzen Gold ausgemacht werden. Auch Maple Gold Mines - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298484 - konnte jüngst von erfolgversprechenden Bohrergebnissen seines Douay-Goldprojektes (377 Quadratkilometer), welches im Norden von Quebec gelegen ist, berichten. Wichtige Gebiete wurden erweitert und neue Goldzonen wurden entdeckt. Pressekontakt: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger Tel: +41 71 354 8501 Fax: +41 71 560 4271 E-Mail: info@resource-capital.ch Web: https://www.resource-capital.ch

September 06, 2018 01:45 ET (05:45 GMT)